Boete voor Newmont en Chisu om Cubaanse explosieven

23/04/2022 16:09

-

Ivan Cairo





PARAMARIBO –

Goudmultinational Newmont is door het Amerikaanse ministerie van Financien een boete opgelegd wegens overtreding van het handelsembargo tegen Cuba. Dat heeft het ministerie op haar website bekendgemaakt. De sanctie werd getroffen omdat Newmont Suriname, een dochteronderneming van het in Denver gevestigde Newmont Corporation, via een tussenhandelaar, in Cuba vervaardigde explosieven en accessoires heeft aangeschaft voor de operaties in de Meriam-goudmijn. Chisu International Corporation, een ander Amerikaans bedrijf, dat betrokken was bij de transacties is ook een boete opgelegd.

De bedrijven zijn beboet voor het indirect zakendoen met de

Union Latinoamericana de Explosivos (ULAEX), behorend tot het

Cubaanse militaire consortium Grupo de Administracion Empresarial,

S.A. (Gaesa). Ulaex is een bedrijf van het ministerie van de

Revolutionaire Strijdkrachten van Cuba (Minfar). Gaesa wordt geleid

door generaal-majoor Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja, de

schoonzoon van Raul Castro die door de VS op de lijst is van

personen en entiteiten waarmee Amerikaanse bedrijven geen zaken

mogen doen. Lopez-Calleja is ook ‘senior-adviseur’ van president

Miguel Diaz-Canel van Cuba.

OFAC

Met name tussen juni 2016 en november 2017 kochten Chisu en haar

dochterondernemingen in Suriname en Panama vier keer explosieven en

aanverwante accessoires van Cubaanse oorsprong die afkomstig waren

van ULAEX ten behoeve van Newmont Suriname voor de mijnactiviteiten

in Suriname. De Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het

ministerie van Financien geeft aan dat Newmont “vrijwillig de

schijnbare schendingen heeft bekend en constateert dat de

schijnbare schendingen een niet-ernstige zaak vormen”.

Chisu heeft niet vrijwillig openheid van zaken gegeven. Newmont

kreeg een boete van 141.442 US dollar en Chisu 45.908 US dollar.

OFAC constateert dat de overtreding van het handelsembargo niet

opzettelijk was, maar meer uit onzorgvuldigheid en onwetendheid

over de regels bij de Newmont- en Chisu-medewerkers die betrokken

waren bij de transacties. Al bij de eerste aankoop was duidelijk

dat de goederen uit Cuba afkomstig waren.

“Desalniettemin heeft de distributeur van Newmont Suriname twee

extra bestellingen van ULAEX uitgevoerd, zonder dat Newmont hiervan

op de hoogte was. De cognossementen die bij alle vier de

transacties in kwestie waren betrokken, identificeerden echter

duidelijk ULAEX en haar adres in Cuba als de bron van de

explosieven en explosieve accessoires,” concludeert OFAC.

Verder wordt aangegeven dat de extra zendingen vanuit Cuba tot

stand kwamen “omdat een medewerker van Newmont Suriname de

implicaties van het aangaan van transacties met betrekking tot

goederen van Cubaanse oorsprong niet begreep. De werknemer van

Newmont Suriname die bij de eerste transactie betrokken was, had

niet deelgenomen aan de training over Amerikaanse export- en

handelssancties die werd gegeven door Newmont-compliancemedewerkers

en, althans gedeeltelijk, als gevolg daarvan de relevante

sanctieverboden niet begrepen”.

Ook wordt aangevoerd dat de inkooporders van Newmont Suriname

geen uitdrukkelijke verklaringen bevatten dat artikelen die aan

haar worden geleverd niet afkomstig mogen zijn uit jurisdicties

onder embargo, noch heeft Newmont Suriname om informatie over het

land van herkomst gevraagd voor de goederen die zijn verkregen van

haar leveranciers.

Onvoldoende opleiding

Deze zaak toont, aldus OFAC, het belang aan voor Amerikaanse

bedrijven die internationaal opereren om robuuste

nalevingsprogramma’s omtrent sancties te hebben in hun hele

bedrijfsstructuur, ook bij hun buitenlandse dochterondernemingen en

gelieerde ondernemingen. Onvoldoende opleiding van personeel bij

buitenlandse dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen kan

leiden tot gemiste ‘red flags’, zoals verwijzingen naar het land

van herkomst van producten, wat kan leiden tot verboden transacties

of betrekkingen.

“Deze zaak benadrukt ook het belang van het instellen van sterke

controles bij leveranciers en het uitvoeren van voldoende

transactieonderzoek om tekortkomingen in de naleving te

identificeren en onmiddellijk te verhelpen,” stelt OFAC. Bij het

bepalen van de sanctie heet OFAC zowel “verzwarende” als

“verzachtende” actoren in overweging genomen. Onder andere wordt

gesteld dat Newmont en Newmont Suriname hebben nagelaten een

minimale mate van voorzichtigheid of zorgvuldigheid te betrachten

met betrekking tot de Amerikaanse sanctievereisten toen ze goederen

van Cuba via een derde partij aanschaften.

Newmont en Newmont Suriname hadden redelijkerwijs moeten weten,

op basis van alle direct beschikbare informatie en met de

uitoefening van redelijke zorgvuldigheid, dat hun gedrag zou leiden

tot een kennelijke overtreding. Ook het feit dat Newmont, met haar

dochterondernemingen en filialen over de hele wereld, een grote en

geavanceerde organisatie is die wereldwijd opereert als een

toonaangevende goudproducent met ervaring en expertise in

internationale transacties, werd in aanmerking genomen.

Als verzachtende omstandigheid werd aangevoerd dat Newmont en

Newmont Suriname in de vijf jaar voorafgaand aan de transacties die

aanleiding gaven tot de schijnbare overtredingen geen boete was

opgelegd of kennisgeving van enige overtreding van OFAC had

gekregen. Het volume en het totale bedrag van de betalingen die ten

grondslag liggen aan de overtredingen waren niet significant in

vergelijking met het totale volume van de transacties die door

Newmont en Newmont Suriname op jaarbasis werden ondernomen.

Daarnaast hebben de twee maatschappijen vlot meegewerkt aan het

onderzoek van OFAC, onder meer door namens Newmont en Newmont

Suriname een vrijwillige zelfonthulling in te dienen en een

tolovereenkomst met OFAC te tekenen. Newmont heet verder verklaard

dat het momenteel corrigerende maatregelen implementeert als

reactie op de overtredingen door het geven van uitgebreide training

voor exportnaleving en landspecifieke embargo’s, screening van

geweigerde personen en vereisten voor exportvergunningen, zoals

evenals het ontwikkelen van een reeks formele schriftelijke

beleidslijnen en procedures om transacties met ongeautoriseerde

bestemmingen, partijen of activiteiten te voorkomen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina