Boeren willen af van ‘achtervolging AKF’

Boeren zaaien handmatig padie in een rijstveld in Nickerie. De perikelen rond het AKF hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van padieboeren.

Foto: dWT Archief



“De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) heeft al twee keer de deurwaarder en de politie naar mijn huis gestuurd, maar ik heb ze weggestuurd. Wij boeren hebben niets met de NOB”, uit Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), zijn frustratie tegenover de Ware Tijd.

Toen de Landbouwbank nog bestond, ging het volgens Oemraw goed

en konden de boeren de schuld die ze bij het Agrarisch Kredietfonds

hadden aflossen. Dit fonds was in 2007 opgericht voor kredieten aan

kleine- en middelgrote agrarische bedrijven. “Na die hele wazigheid

rondom het voortbestaan van het AKF kregen wij te horen dat wij de

schuld mochten aflossen bij de Volkscredietbank, maar boeren die er

naartoe zijn gegaan om aan hun verplichting te voldoen, zijn

geweigerd. Ze zijn ook naar de andere banken geweest, maar niemand

wilde hen ontvangen. Dit gebeurde twee seizoenen. Vier tot vijf

jaar later krijgen we te horen dat de NOB belast is met de

inning.”

De boeren leven al jaren in het ongewisse en willen dat de

regering, in het bijzonder de minister van Landbouw, Veeteelt en

Visserij (LVV), actie onderneemt. Er worden vaker beloftes gedaan,

maar ze worden niet ingelost. De 55 boeren, overwegend van de

Middenstandspolder en Wageningen, willen dat de regering de

leningen kwijtscheldt, zodat het probleem van het AKF hen niet meer

achtervolgt. Dit is aan opeenvolgende LVV-ministers en de directie

van de NOB gevraagd. “De huidige minister, Parmanand Sewdien, heeft

ons gezegd dat hij bezig is met zijn collega van Financien en

Planning en de president.”

Nieuwe leenmogelijkheid

Boeren kunnen volgens Oemraw vrijwel geen lening krijgen omdat

hun onderpand nog bij de bank is. Sommige boeren hebben, om de

productie niet te staken, ook geld geleend bij geldschieters tegen

een hoog percentage. “Ze hadden geen uitweg en sommige zijn,

ondanks die stap, niet uitgekomen, want je krijgt een lage

opkoopprijs. Enkele boeren zijn dus gestopt met planten.”

Oemraw zegt dat de agrariers op de hoogte zijn van het Nationaal

Ontwikkelingsfonds Agribusiness (Nofa). Ze mogen daar lenen, maar

gelet op hun ervaringen met het AFK zijn ze huiverig en vragen

eerst duidelijkheid. “Als men nu een onderpand vraagt, hebben

sommige boeren dat niet, want het ligt bij de bank.”

Een van de zaken die de SPBA-voorzitter goed vindt bij Nofa is

de lage rente van 5,5 procent per jaar. Die van commerciele banken

is volgens hem “moordend en niet aantrekkelijk” voor boeren in deze

moeilijke tijd, waar de prijzen van inputs blijven stijgen, terwijl

de inkomsten niet geweldig toenemen. Sewdien heeft vorige week in

De Nationale Assemblee uitgelegd dat 1 procent van de rente is voor

de beheerder en de resterende 4,5 procent zal terugvloeien naar het

fonds.

Slecht management

Er is SRD 100 miljoen beschikbaar voor Nofa, die in tranches

beschikbaar zal worden gesteld. De bewindsman merkt op dat Nofa

bedoeld is om onder meer doelen te bereiken, die met het AKF niet

zijn gerealiseerd. Dat fonds was goed bedoeld, maar door onder meer

slecht management heeft het niet goed kunnen functioneren. Er zal

voorkomen moeten worden dat dit zich herhaalt met Nofa.

Sewdien verzekert dat belanghebbenden goed zullen worden

ingelicht over het nieuwe fonds. Zo is het bijvoorbeeld, anders dan

bij het AKF, de bedoeling dat Nofa zoveel als mogelijk de

rekeningen zal betalen. Dit betekent dat de kredietaanvragers geen

contant geld in handen zullen krijgen.

De stappen die worden gezet, waaronder de oprichting van het

Nofa, moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de agrarische

sector, vooral in deze moeilijke tijd. De bewindsman stelt dat ook

de agrarische sector onder druk staat, door onder meer de

economische situatie in het land, de Covid-19-pandemie en nu ook de

oorlog tussen Rusland en Ukraine. Desondanks mag men niet stil

zitten.







