Boeren getraind in cassaveteelt

18/12/2021 19:48 – (Bewerkt persbericht)

De acht boeren van wie zeven vrouwen, met hun certificaat na de training. Foto: Conservation International Suriname

PARAMARIBO – Acht boeren uit het Matawaigebied hebben van 14 tot 17 december een training gevolgd om de teelt van cassave duurzaam aan te pakken en daarbinnen te bepalen hoe de waardeketen eruit zal zien. De training is verzorgd door Conservation International Suriname (CI-S) en is onderdeel van het twinning-project dat uitgevoerd wordt met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Nederland en het Matawai Investeringsfonds (MIF) binnen het Community Conservation Programma van CI-S.

Romano Jalimsingh de senior technisch co?rdinator betrokken bij het programma van CI-S zegt dat de initi?le bedoeling van het project was om te focussen op het duurzaam exploiteren van de bugrumaka palm om daar olie van te maken. “Maar het proces daartoe bevond mede door Covid-19 stagnatie, vandaar dat we met toestemming van de donor en de twinning-partners hebben besloten de focus te leggen op het duurzaam aanpakken van de cassaveteelt.”

CI-S heeft door deze training ook informatie gekregen van de boeren over hoe zij de cassaveteelt willen aanpakken en hoe de rest van het projectproces daarop af te stemmen. De komende tijd zullen de machines gekocht worden om het verwerkingsproces in het Matawaigebied waar het project uitgevoerd wordt door CI-S te realiseren.

Net als alle andere programma’s die CI-S in samenwerking met verschillende donoren uitvoert is het ook bij dit project de bedoeling om op aangeven van de lokale mensen in het Matawaigebied, duurzame initiatieven te ondernemen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit als alternatief voor activiteiten die het bos en de biodiversiteit in het gebied schaden.

Adoma Dolia van het dorp Vertrouwen in het Matawaigebied heeft ook meegedaan aan deze training. Ze zegt veel opgestoken te hebben gedurende deze vier dagen. “Vooral dat gedeelte over de bepaling van de kostprijs vond ik leerzaam. Ik had het eerder niet zo bekeken. Ik wist niet dat je ook je winst moet bepalen, anders verdien je eigenlijk niets”, zegt Dolia.

Ze heeft ook veel informatie gehad over het werven van klanten. Daarnaast ook welke eindproducten gemaakt kunnen worden van de geplante cassave. Alle acht boeren hebben na de training een certificaat ontvangen.

