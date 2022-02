‘Boek lezen minder swingend en cool’

04/02/2022 06:02 – Valerie Fris

Kabitadebie Rambaran (r) ontvangt een ruiker van richtingsco?rdinator Vloot, na haar afstudeerpresentatie. Ze is vanaf woensdag master in education. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Leerlingen van het mulo vinden lezen saai en zijn weinig tot niet gemotiveerd om dat op eigen initiatief te doen. Die van de basisschool daarentegen lezen wel. Het is de taak is van de school om de leesmotivatie te bevorderen, omdat de kinderen een groot deel van hun tijd daar doorbrengen en zodoende in contact komen met lezen en boeken. De eerste persoon op school die een cruciale invloed kan uitoefenen op de leesmotivatie is de leerkracht.

Dit schrijft Kabitadebie Rambaran in haar afstudeeronderzoek ter verkrijging van de titel Master in Education. Ze heeft woensdag het onderzoeksrapport met succes verdedigd aan het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Rambaran heeft twintig jaar les gegeven op een lagere school en doet dat nu op het mulo en merkt het verschil. Zij besloot onderzoek te doen en oplossingen aan te dragen.

In het vooronderzoek op de openbare scholen Houttuin 1 en 2, Vredenburg en VOJ Houttuin werden acht leerkrachten en 277 leerlingen gevraagd een enqu?teformulier in te vullen over onder meer hun leesfrequentie en of ze ook digitaal lezen. Leerkrachten die hebben meegedaan vinden dat door de opkomst van radio en televisie de leesmotivatie van de leerlingen is afgenomen. De digitalisering en de snellere toegang tot het internet hebben volgens het onderzoek dit verder in de hand gewerkt.

Daarnaast stellen de leerkrachten dat ‘peer pressure’ en sociale status een rol spelen en dat lezen van een boek onder jongeren als minder ‘swingend en cool’ wordt ervaren dan bijvoorbeeld het hebben van een geavanceerde mobiele telefoon. Leerkrachten stellen ook dat een verzwakte taalontwikkeling in verband gebracht mag worden met de afname van lezen bij de leerlingen en noemen dit een verontrustende tendens.

De onderzoekster noemt de schoolbibliotheek een belangrijk instrument voor bevordering van lezen omdat hiermee de meerderheid van de leerlingen wordt bereikt. Het is ook voor veel leerlingen de enige plek om aan boeken en ander informatiemateriaal te komen. Maar ook ouders spelen een cruciale rol. Ouders die het lezen bevorderen maken het mogelijk dat kinderen (meer) gaan lezen. Daarom is het volgens Rambaran van belang dat er thuis ook aandacht aan lezen wordt besteed.

