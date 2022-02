Bodybuildingbond pakt draad op met Mr Suriname

18/02/2022 15:52

-

Marinio Balsemhof



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Versoepelingen van de Covid-19-maatregelen maken het voor de Surinaamse Bodybuilding- en Weightliftingbond (SBWB) mogelijk om voor het eerst in twee jaar wedstrijden te organiseren. Op 22 maart vinden in Sana Budaya de nationale kampioenschappen plaats in de A-, B- en C-klasse. Er hebben zich al ongeveer dertig deelnemers aangemeld sinds vorige maand de inschrijving is geopend.

Mister Suriname 2019, Fabian Wehl, zal zijn titel niet

verdedigen omdat hij zich richt op een internationale wedstrijd op

Aruba waar hij zijn proflicentie kan behalen. Deelname voor de

onderdelen Men’s Physique, Bikini Fitness, Welness en Classic

Physique is ook open. De organisatie laat ook niet-gevaccineerde

sporters toe, maar zij moeten wel een door het BOG afgegeven

verklaring van negatief getest zijn overleggen.

Vinger aan de pols

De laatste kampioenschappen waren in 2019. Ondervoorzitter

Earnie Eenig zegt dat het bestuur gedurende de pandemie voortdurend

de vinger aan de pols heeft gehouden om zo snel als versoepelingen

het zouden toelaten weer wedstrijden te houden. “En het heeft er nu

wel veel van dat het kan gebeuren.”

Al sinds enkele maanden zijn sportscholen weer open, wat

belangrijk is. “Atleten kunnen alleen aan zichzelf werken of in

shape komen als de gyms open zijn”, stelt Eenig. Toen de

sportscholen bij mondjesmaat hun deuren openden, ontstond het idee

om wedstrijden te organiseren. Echter, de bond wilde de deelnemers

niet aan gevaar blootstellen en heeft daarom verdere versoepeling

afgewacht. Volgens de ondervoorzitter was er in eerste instantie

geen toestemming verleend om wedstrijden te organiseren.

De grootste uitdaging blijft het naleven van de protocollen. Dat

is ook de reden dat bewust voor een andere locatie is gekozen. De

wedstrijden werden voorheen in de Congreshal of Anthony Nesty

Sporthal gehouden. “Door de nieuwe gezondheidsprotocollen en

vereisten moesten wij uitkijken naar een locatie die een beetje

open is, waardoor er meer ventilatie is. Sana Budaya is daarbij een

van de beste opties.”

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina