“Bo voto contra fase ta voto contra pueblo di Aruba den e crisis di mas grandi di historia di Aruba”

Glenbert Croes na AVP, MAS y ACC21

ORANJESTAD (AAN): Minister Glenbert Croes durante su rueda di prensa a cuminsa na bisa cu e t’ey pa defende nos pueblo, pa defende FASE y pa a para pa y hunto cu nos pueblo den e crisis peor visto den historia di nos Pais, causa pa COVID19.

AVP, MAS y Accion 21 a vota contra FASE dialuna ultimo lubidando e desespero y necesidad cu nos pueblo a biba. Y awe ta core bay tur medio di prensa pa purba difama un proceso cu a duna miles y miles di famia un trankilidad den un incertidumbre cu nunca antes nos a biba. 12.246 tata y mama di famia den total.

Ora cu AVP, MAS y ACC21 a pasa e pandemia den tur trankilidad di nan cas, cu e siguridad di nan salario tur luna, sin ningun necesidad algun, nos Gobierno a para hunto cu Pueblo, nos a atende nos pueblo, Nos Gobierno a ofrece e asistencia di FASE 5 dia despues cu e prome dos casonan di Corona Virus a wordo anuncia riba 13 di maart 2020. Pa 14 di maart 2020 mama y tatanan di famia a wordo manda cas. Companianan a cuminsa cera porta SIN SA kico ta bay pasa. Tur cos a indica cu comercio lo bay den kiebra total cu tur su consecuencianan. Esey ta e grado di crisis cu nos a biba.

Pero Gobierno a hala faha mara pasobra ta su deber di yuda! Y como e mandatario encarga, Minister Glenbert Croes ta sumamente orguyoso cu el a asumi e responsabilidad pa yuda tur ser humano riba e pida baranca aki sobrevivi, sea bo a nace na Aruba of no, nos no a weita nacionalidad, legal of ilegal. Nos a yuda tur hende.

Durante e dos e añanan di pandemia, e parlamentarionan di AVP, MAS y ACC21 cu a vota contra di abo cu a haya FASE, no a move un dede pa yuda ningun hende. Bo no a ni wak nan cara ni sikiera den bentana di e penthouse of cas na Malmok. Awe nan a vota contra FASE pasobra lo a comete eror? Pakico nan no a bin yuda? Nan tur tabata representante di Pueblo, pero cera den e siguridad di nan cas. Y esaki e mandatario a expresa di ta tuma AVP y MAS hopi na malo. ACC21 no tabata ni biba na Aruba mes.

E mandatario ta condena e inhumanidad y falta di convivencia di AVP, MAS y ACC21 cu dialuna ultimo, votando contra FASE a vota contra abo cu a haya e asistencia aki den e momentonan di mas dificil di bida di tur ciudadano riba e pida baranca aki.