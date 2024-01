Bloke Sindical ta desmenti categoricamente cu bashi premie, reparatie premie Gelijkbedrag ta finaliza na 2024

The content originally appeared on: Diario

Lider Sindical Edward Maduro:

ORANJESTAD (AAN) – Edward Maduro, dirigente sindical di SADA y representando e Bloke Sindical, a declara den conferencia di prensa tocante e temanan di bashi premie, reparatie premie y Gelijkbedrag, el a bisa cu e sindicatonan a scucha un declaracion di Minister Presidente aña pasa, cu por wordo caracteriza como un mal informacion na pueblo y sigur na e ambtenaarnan.

Esey ta cu e premienan aki ta caba e aña en curso.

Bloke sindical ta desmenti esaki categoricamente, pero mas bien Edward Maduro a señala cu ningun momento e premienan aki por finaliza e aña aki, pasobra nan ta papiando di un inhaalmanoeuvre unda cu gobierno a keda debe indexering den e añanan anterior, cu causa cu nan freeze indexering.

Ambtenaarnan por corda cu na aña 2002 cu 2007, si por corda bon, a congela como 6.7% di indexering y ora cu gobierno a sinta cu sindicatonan na 2014, a yega na un palabracion mirando cu e situacion financiero di gobierno, e tempo ey, no a duna pa indexer e salario di ambtenaar, pasobra esey lo a conduci na gastonan hopi halto pa gobierno.

Maduro a sigui bisa cu e tempo ey e sindicatonan a bay di acuerdo pa ahusta e premienan cu tabata existente caba e tempo ey cu ta e bashi premie y e gelijkbedrag esun di November, y tambe a bay di acuerdo pa un premie nobo cu a wordo duna na Augustus, y unda cu gobierno mester a keda paga tur aña un aumento den e premienan aki, pero esakinan ta un manera pa compensa e perdida di forza di compra.

“Pues, no ta cuestion cu aña 2024 a yega anto ta ultimo aña di e premienan aki. Esaki ta un pensamento eroneo di gobierno pero nos a ripara cu tin hopi ambtenaar cu kizas no ta compronde e materia aki den su totalidad. Pa e motibo aki tambe nos kier a bisa e ambtenaarnan y tur empleado publico cu esaki ta premienan cu tin cu keda wordo paga tur aña manera cu nan ta. Bo por considere mescos cu ATV dagen cu no ta pa pret gobierno a bin ta duna esakinan pero ta indexering cu den pasado, gobierno a keda debe na ambtenaarnan”, Maduro a splica.

El a señala cu ora el a scucha cu Minister Presidente a indica cu e premienan aki ta bay yega na final na 2024, sigur e no ta cuadra y sindicatonan ta lamenta cu gobierno ta bay den e direccion aki, pasobra cueste loke cueste, ta pone e ambtenaarnan manera cu no ta importa kico nan ta perde. “Pero sigur e sindicatonan responsable y conforme e acuerdo bilateral ta bisa cu gobierno no por riba su mes dicidi kico ta bay haci cu placa di ambtenaar”, Edward Maduro a reitera cu enfasis.

P’esey tambe otro siman bloke sindical ta bay toca e temanan aki cu gobierno pa trece claridad, pasobra sindicatonan por sali bisa hopi cos, pero hopi biaha gobierno ta hunga un wega di wak kico ambtenaarnan ta bay haci, locual nan ta haya hopi lamentabel pasobra ta mustra cu gobierno no ta un bon dunador di trabao.