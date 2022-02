Blijheid de voorzichtige ondertoon van versoepelingen

21/02/2022 16:51

-

Arjen Stikvoort

Was het eerder al weer mogelijk overdag op een terras samen te komen, nu kan dat ook weer in de avonduren met de versoepelingen van de coronamaatregelen sinds zondag.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Het hoefde niet langer te duren; in navolging van West-Europa heeft ook minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid de coronamaatregelen versoepeld voor Suriname. De remmen los ons oude ‘gemakkelijke’ leventje weer op te pakken? Of is er toch enige voorzichtigheid geboden. Burgers zijn over het algemeen opgelucht, evenals het bedrijfsleven. Men ziet dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

Burger Armando is blij met de versoepelingen. “Het maakt het

leven er toch een stuk gemakkelijker op.” Wel moet iedereen zijn

eigen verantwoordelijkheid blijven nemen, vindt hij. “Zo kijk ik

uit als ik onder een grote menigte ben. Ik kan niet zien wie ziek

is of niet. Ik blijf mij dus nog houden aan de mohanaregels.” Maar

de isolatieplicht hoeft voor Armando sowieso niet (meer). “Dat is

een te grote beroving op je vrijheid. Dat zou niet moeten hoeven.

Een ieder moet gewoon voorzichtig zijn; voor jezelf en de

ander.”

Voor Janice Katjoeng hebben de versoepelingen niet echt veel

invloed op haar persoonlijke leven. “Het gaat al twee jaar zo door

met de maatregelen. Ik ben er inmiddels aan gewend.” Hoewel zij ‘s

avonds niet vaak eruit gaat, vindt ze de vrijheid die gekomen is

door het afschaffen van de avondklok toch fijn. De mohanaregels

mogen van haar blijven. “Alleen als de vaccinatiegraad hoog genoeg

is, kan er overwogen worden om ook die te versoepelen. We zullen

het moeten gaan proberen.”

Zondag werd het afschaffen van de avondklok aangekondigd, ook

geldt er geen code zwart meer voor de ziekenhuizen en krijgt de

pandemie code oranje (sporadische casussen) opgeplakt. Verder is

het samenscholingsverbod van tien naar vijftig personen bijgesteld

en draait het onderwijs normale roosters.

Dj’en weer mogelijk

Roepesh Koemar juicht de versoepelingen toe. “Dat geeft de

mogelijkheid om mijn twee baantjes, taxichauffeur en dj’en, weer te

combineren. En dat is absoluut nodig om rond te kunnen komen.” Niet

alle maatregelen hoeven gelijk afgeschaft te worden van Koemar.

“Maar het is wel belangrijk dat een ieder goed voor zichzelf zorgt

en rekening houdt met anderen.”

Wirjadi Amat wil de samenleving graag erop wijzen dat de

pandemie nog niet over is “en nog steeds in ons midden”. Dus we

moeten voortzichtig zijn en blijven. “Maar ik ben blij, niet zozeer

voor mezelf, want ik ga toch nergens, als wel voor de

horecasector.”

Dat ook horecaondernemers de versoepelingen omarmen spreekt voor

zich. Vincent van Twuijver van De Dijck is blij met het nieuws.

“Maar eerst de personele bezetting op orde krijgen”, zegt hij. Door

de maatregelen moest daarop veel bezuinigd worden. “Personeel is

ook in andere beroepsgroepen gaan werken”, zegt de

restauranthouder. “Dus om de kwaliteit te waarborgen, moeten we

focussen op piekuren van zeven tot elf uur in de avond. En dan

hopen en er naar werken dat we in de breedte sterker worden en echt

ruimer open kunnen.”

Eigenaar Robert Chin Fo Sieeuwvan Wan Bon Biri is in volle moed.

“Ondanks de regen kwamen er mensen vannacht en vroegen naar een

pagara. Een en al opluchting natuurlijk”, vertelt hij. “Maar de

koopkracht is wel heel erg verzwakt en de voorraadlogistiek moet

weer op gang komen. Tekort aan menskracht, en daarmee ook aan de

kwaliteit ervan, is chronisch geworden.” Voor Chin Fo Sieeuw heeft

de corona te lang geduurd. “Hoewel we twee jaar gesloten zijn

geweest, zijn we vier jaar teruggezet want het duurt gemiddeld twee

jaar om een kok en kelner op te leiden. Een wijnkenner wel vier

jaar. Ik kan nu eindelijk beginnen om voluit te brouwen en brouwers

op te leiden.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina