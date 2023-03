Blackmail ta e arma mas poderoso den corupcion!

The content originally appeared on: Diario

Miedo pa paga pa un fayo ta haci hende catibo di criminal

*Sexting ta parti di e baul di negoshi den miedo humano

*Crimen organisa ta hinca victima den posicion di berguensa

ORANJESTAD (AAN) — Medionan di comunicacion electronico a habri un porta mas facil pa uno di e formanan mas comun di blackmail, por produci placa y poder riba hende.

E palabra “sexting” a drenta noticia local ultimo dianan, pa medio di un gang cu ta ocupa su mes cu sex pa crea victimanan cu mester paga si nan kier evita cu nan relacion sexual por pone nan na berguensa of den problema.

Sexting ta uno di e costumbernan mas conoci den historia criminal, cu ta persigui personanan, cu ta haci uzo di loke lo mester a keda un secreto, pa nan haya placa.

Sexting ta uno di e hopi formanan di blackmail, cu ta uno di e armanan cu ta wordo uza pa destrui un contrincante of enemigo.

No comparti secreto cu ningun hende, ta parti di e sabiduria cu generacionnan a pasa na otro.

Ta hustamente e problema di hende pa tene su secretonan pa su mes of pa acepta ayudo cu e no mester a acepta, ta causante di e dramanan mas grandi cu hende por conoce cu ta e hecho cu un secreto di un persona ta wordo uza pa cera boca di e persona pa pa exigi pago of uno of otro servicio na forma ilegal.

Prome cu hende a haya camara pa produci imagennan visibel of graba loke ta wordo bisa, e mester a haci uzo di testigo falso pa e por pusha un victima of un persona cu mester sirbi su proposito, contra muraya.

Blackmail ta uno di e crimennan mas practica den corupcion y cu mester tambe di un comunidad cu mas y mas ta adapta su mes na no protesta ora e nota cu un hende ta bira victima di e sistema di blackmail.

Blackmail ta nace, ora un hende presta su mes pa uza un informacion of imagen di un persona cu el a ricibi a base di confiansa di e persona, cu e ta haci su victima.

Blackmail ta varia di contenido. E por ta un placa cu ta pone na un lugar cu por bira tentacion pa un persona den necesidad.

E por ta un gesto cu ta wordo fabrica of un situacion falso cu ta wordo crea pa causa un impresion, cu no ta berdad, pero si ta por wordo uza pa destrui e imagen publico di e un persona.

Sigur pa hende den posicion publico of cu no ta costumbra di haya su mes den problemanan a base di su conducta, e tin resultado serio.

Blackmail ta wordo uza pa forza hende cu no kier coopera, comete actonan ilegal of contra su concenshi.

Blackmail ta wordo uza dor di Gobiernonan terorista, cu ta menasa hende cu nan ta mata un miembro di nan famia of causa problema pa e persona aki.

Blackmail ta wordo practica dor di amigonan falso, cu ta abusa di e confiansa cu nan ta ricibi pa crea hasta impresionnan falso cu nan por sirba na nan interes.

Den e mundo moderno, sexting a bira popular den bandanan cu kier kita placa for di hende.

Uzo di camara y grabador ta produci material cu ta haci posibel cu no mester crea situacionnan den cual hende lo mester confronta otro.

E cantidad di hende cu ta bira victima di sexting ta enorme. Esaki pa motibo tambe di e cantidad di hende cu ta hunga e tres macaconan cu no a mira, no a tende, no a bisa nada.

E defensa mas grandi di un persona ta, pa na momento cu e wordo confronta cu e prome indicacion di blackmail of abuso di amistad, e permiti scandal cu nan kier crea y actua contra loke a pasa.

Miedo di un persona cu su accion, palabra of hasta presencia por wordo mal usa, ta su peor enemigo mescos cu su silencio.

Un bom a rementa den publicidad na Aruba den forma di “sexting” cu ta simplemente e sistema criminal, den cual ta abusa di debilidad humano pa haya placa.

Un tipo di criminalidad barata, cu por wordo evita simplemente cu kiebra di miedo y confrontacion di tur loke por surgi, pero cu ta evita cu hende por haya un complice gratis of crea un fuente di entrada barata di e persona cu a cay den su trampa.