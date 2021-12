Bisschop Choennie wijst Santokhi op kloof arm en rijk

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

President Chandrikapersad Santokhi ontving zaterdag, aan het einde van de pontificale hoogmis van Kerst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus, een schilderij uit handen van bisschop Karel Choennie. Het is op zijn verzoek vervaardigd door kunstenaar Michael Wong Loi Sing en symboliseert de kloof tussen arm en rijk, alsook de wereldwijde klimaatverandering. Het is de bedoeling dat de president elk jaar nagaat of hij de kloof tussen arm en rijk in Suriname heeft gedicht en of hij de armen hoop heeft gegeven.