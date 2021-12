The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Behalve ruim 688 miljoen US dollar komt er ook technische deskundigheid beschikbaar voor Suriname uit het steunprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt direct 55,1 miljoen US dollar overgemaakt. De rest wordt pas uitgekeerd, in verschillende tranches, als de overheid daadwerkelijk maatregelen van het Herstel Plan uitvoert. Om dit goed te begeleiden, zal het IMF binnenkort een vestiging in Paramaribo opzetten. Dit meldt het ministerie van Financiën en Planning.