Bini: ‘Mishandelen journalist aanslag op democratie’

PARAMARIBO –

Evenals alle andere organisaties en personen die zich inzetten voor democratie, goed bestuur en mensenrechten, is ook het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (Bini) geschokt door de brute wijze waarop journalist Jason Pinas is mishandeld door de entourage van de vicepresident van Suriname.

In haar schaduwrapport 2016-2020 voor de Universal Periodic

Review (UPR) over de staat van mensenrechten in Suriname, uitte

Projekta, deel van Bini, al haar bezorgdheid over de toename van

centralisatie van overheidsinformatie en de afname van

bewegingsvrijheid van journalisten. Projekta gaf aan dat, hoewel er

geen formele barrieres zijn voor journalisten in het uitoefenen van

hun taak en er geen officiele beperkingen aan de persvrijheid zijn,

de afname van mogelijkheden om aan informatie te komen de

democratie geen goed doet. Dit geldt ook voor het feit dat sommige

journalisten aangeven dat zij vaker te maken hebben met

‘informal pushback‘ – ze worden ‘vergeten’ op de

uitnodigingslijsten voor persmomenten of worden nooit

teruggebeld.

Het publiek is ook keer op keer getuige van het gebrek aan

welwillendheid van de regering om informatie te delen: doorvragen

tijdens persconferenties is haast onmogelijk, ook als de

ondervraagde geen feitelijk antwoord geeft op de door de journalist

gestelde vraag. Een graadje erger is het als een regeringsleider

valide vragen weg zet als “law law sani” en zichzelf

daarmee denkt te verschonen van zijn plicht om ons, burgers, van

informatie te voorzien, en via de journalist, rekenschap af te

leggen over zijn handelen. Een ander punt van zorg dat werd gedeeld

in de UPR was de toename van frivole rechtszaken door machthebbers

tegen journalisten en opiniemakers, zoals we afgelopen week zagen

in het geval van de rechtszaak aangespannen door de minister van

Volksgezondheid naar aanleiding van de typering ‘narcist’ door een

opiniemaker.

Het incident tussen de beveiliging van de vicepresident en Jason

Pinas versterkt onze zorg over de staat van onze democratie in het

algemeen en de staat van de persvrijheid en ons recht op informatie

(waar meneer Pinas voor werkte op dat moment) in het bijzonder. Wij

verwachten dat de regering van Suriname een duidelijk standpunt

over deze aanslag op onze democratie inneemt en dat zij beseft:

geen standpunt is ook een standpunt.

Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur

(Bini)

Meer informatie: [email protected],

[email protected]









