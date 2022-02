‘Bij onderhoud van een dierentuin komt veel kijken’

23/02/2022 08:00

-

Arjen Stikvoort



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Noem allemaal een apensoort die in Suriname voorkomt.” De vingers van de dierenverzorgers van de Paramaribo Zoo gaan een voor een de lucht in. Suriname telt maar liefst acht soorten. Dinsdag verzorgde Meijlink in het kader van het Twinningproject (subsidieproject uit Nederland) een speciale apentraining voor de dierenverzorgers. Want bij het goed houden van het dier, het verzorgen en het ondanks gevangenschap toch een zo aangenaam leven geven, komt veel kijken.

Meijlink werkt al ruim 42 jaar als dierenverzorger in de

Amsterdamse dierentuin Artis. Sinds 2004 komt hij – afgezien van de

coronaperiode – regelmatig naar Suriname voor de Paramaribo Zoo.

Hij geeft trainingen over verschillende dieren en helpt met het

bouwen van hokken en verblijven. Deze keer is hij er om naast het

geven van trainingen de quarantaineruimte bestaande uit drie grote

viscontainers te organiseren. “Met veel pijn en moeite hebben we

deze met een grote hijskraan in de dierentuin gekregen, precies op

de plek waar ze moest komen te staan. De quarantaineruimte wordt

ingericht om (wilde) dieren op te vangen. Ook krijgt de dierenarts

er een plek om de dieren te onderzoeken, te behandelen en te

ontleden.”

Onderhoud

De vorige keer dat hij in Suriname was, was voor de

coronapandemie. Hij bouwde onder andere een groot verblijf voor

koningsgieren. “De coronapandemie was voor veel dierentuinen

wereldwijd een complete ramp. Inkomsten bleven uit. Dat had direct

effect op het onderhoud”, zegt Meijlink en voegt toe dat in de

tropen onderhoud nog veel belangrijker is dan in het Westen. “De

houtluizen en de groenaanslag op de hokken, ze nemen het zo van je

over.”

Thema’s zoals ziektebeelden, voeding, hygiene en eigen

veiligheid komen aan bod. Meijlink: “Je checkt allereerst de

dieren, stuk voor stuk, voordat je ze ‘s morgens eten gaat geven en

later de hokken gaat schoonmaken. Als je iets raars opmerkt, meld

je dat gelijk. Want dieren mogen niet lijden.”

Ervaring delen

Hoofddierenverzorger Rahul Jethu van de Paramaribo Zoo: “De

training is leerzaam. Vooral als we de theorie in de praktijk gaan

uitvoeren. Meijlink kan veel van zijn ervaring over dieren met ons

delen.” Zoogdierenverzorger Jason Sampi is enthousiast. Hij wil

dierenarts worden en doet ervaring op als assistent bij een

dierenarts.

Zijn werk in de Zoo is een bijbaan. ” Ik weet al veel over de

verzorging en de voeding , maar het is een verrijking te horen wat

ze nog meer kunnen krijgen aan voeding, en wat er zoal nodig is

voor dieren om zich goed te laten nestelen. Ik heb vandaag

bijzonder veel geleerd.”

Het Twinningproject, waar door de Nederlandse stichting AAP

tweehonderdduizend euro voor is uitgetrokken, moet ervoor zorgen

dat er een moderne organisatiestructuur komt. De dierentuin

verandert in een flora- en faunatuin waarin educatie en

bewustwording van mens en milieu tot hoogste prioriteit worden

verheven.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina