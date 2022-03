Bigi Broki Waka vindt toch voortgang

08/03/2022 18:01

-

Ricky Wirjosentono

Snelloop Bigi Broki Waka tijdens een eerdere editie.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Nadat in januari een streep doorheen gehaald was vanwege Covid-19, gaat de Bigi Broki Waka 2022 toch door. “Ik moet nu de vergunning gaan halen bij de dc van Paramaribo,” bevestigt Hans Girjasing, organisator van het evenement, tegenover de krant. “Nu dan ook even wachten op de vergunning van de dc van Commewijne, anders gaan wij een halve brug maar gebruiken.”

Aanvankelijk was de wandel- en snelloop gepland op 6 maart.

Toestemming van het ministerie van Volksgezondheid kwam te laat

binnen en zodoende was de tijd te kort om alle zaken op tijd in

orde te brengen. “Wij zijn in overleg geweest met de politie en de

commissariaten om deze op 20 maart te organiseren”, zegt Girjasing.

In deze gaat het zoals eerder gepland om de 5 en 10 kilometer

snelloop. Voor nu is er nog geen wandel-, trim-, en kidsloop.

Deelname aan de Bigi Broki Waka 2022 is gelimiteerd: honderd bij

de 10 kilometer en tweehonderd bij de 5 kilometer snelloop. “Zodat

wij genoeg controle hebben over de veiligheid en het verloop”,

aldus Girjasing. De atleten zullen dinsdag nog de melding krijgen

via hun clubs om zich op te geven. “Wat wij expliciet willen

vermelden is dat we als organisatie graag willen bijdragen aan het

normaliseren van de situatie wat de atletiek sport betreft.” Er is

een prijzenpot aan verbonden voor de winnaars.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina