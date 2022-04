Bigi Boy in main event op 4 juni

16/04/2022 15:44

Jairzinho Rozenstruik (r) staat op 4 juni in het main event tegen Alexander Volkov.

PARAMARIBO –

“Van dit gevecht worden niet alle vijf ronden gevochten.” Dat is de voorspelling van de UFC op haar socialemediakanelen. Zo een twee uren terug maakte Ultimate Fighting Championship bekend dat op 4 juni Alexander ‘Drago’ Volkov het opneemt tegen Surinames Bigi Boy, Jairzinho Rozenstruik.

Het gevecht tussen de gerangschikte “heavy hitters”, zoals UFC

ze noemt in de aankondiging, is main event van UFC FightNight 207.

Volkov (34-10) is als zevende gerangschikt in de

zwaargewichtdivisie, Rozenstruik (12-3) zit een plek onder hem.

Rozenstruik had eigenlijk op 9 april in de octagon moeten staan.

Hij was opgebracht in de prelims van UFC 273 in Jacksonville,

Verenigde Staten, maar zijn Poolse tegenstander Marcin Tybura kon

wegens ziekte niet meer vechten.

Bigi Boy liet toen in een kort filmpje weten dat hij met de UFC

in overleg zou gaan om te kijken wat de beschikbare opties voor hem

zijn. Die is nu gevonden in Volkov. De 33-jarige Rus verloor op 19

maart in de O2Arena in Londen tijdens UFC Fight Night 204 van Tom

Aspinall in de eerste ronde na een armbar submission.

Volkov, die in 2016 toetrad tot UFC, won in zijn loopbaan van

onder anderen Alistair Overeem (2019), Walt Harris (2020) en Tybura

(2021) en verloor van Ciryl Gane (2021), Derrick Lewis (2018) en

Curtis Blaydes (2020). Rozenstruik won in 2019 in de laatste

seconden van Overeem, maar moest in onder anderen Gane en Blaydes

zijn meerdere erkennen.







