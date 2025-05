Big Chief Racing Team a recauda fondo pa bay pusta na Curaçao

26th May 2025

Antes Aruba tabata viaha den gruponan hopi grandi, pero despues cu e prijs di pasashi y costonan di transporte, Hotel of apartamentonan a bira asina caro, esaki a bira dificil pa e arubianonan. Sinembargo DIARIO a keda contento pa mira con publico a sostene nan cu e fundraising. Pesey DIARIO di awor caba ta desea e team Aruba, tur clase di exito cu e proximo caredanan di Drag, na Curaçao.

This content originally appeared on Diario Online

