Bida a worde ranca for di un hoben den su flor di hubentud

The content originally appeared on: Diario

E di dos morto den trafico pa 2022

ORANJESTAD (AAN): Habitantenan eybanda a tende un golpi masha duro mes riba Dialuna anochi. A resulta cu un hoben di apenas 20 aña posiblemente a cruza e caya di Kamerlingh Onnestraat sin paga tino na trafico.

E tabata cruzando e caya net banda di e cas Katunastraat 12-H. E momento ey un Suzuki Carry Van compacto color blanco cu number A-54820 tabata bin for di Tanki Leendert rumbo pa Playa. E chauffeur a splica cu e no tabata coriendo duro y inespera a haya e hoben su dilanti.

El a purba brake, pero ya tabata laat! Debi na e impacto, e hoben a wordo hisa y benta como 14 meter bay mas dilanti, y a cay den e greppel cu tin banda pabao di caminda. E Suzuki mes a bay para aun algun meter mas pazuid.

Hendenan cu a mira esaki y a nota cu e hoben ta gravemente herida, mesora a cuminza yama Polis. E yamada a drenta pa 9:45 na Central, y basa riba e cantidad di yamada, a deduci cu lo ta trata di un caso serio.

Un unidad di Polis di Playa cu maximo urgencia a wordo manda na e lugar, y a bin topa cu e accident na otro banda di Eurokitchen Design Aruba na Solito.

Polis a baha den e greppel, y a nota cu e hoben ta gravemente herida, y pesey a solicita pa Ambulans yega cu mas urgencia. Tambe a pidi pa mas autoridad concerni yega na e lugar, como cu e ta un desgracia grave.

Un total di 2 Ambulans a yega na prome instante, y despues 1 Ambulans mas a presenta pa presta asistencia. Nan a mira cu e hoben a haya cantidad di golpi y trauma. Sinembargo ora di a check su signo vital, incluyendo pone machine di ECG pa check su curazon, a ripara cu no tin nada mas. E ora a pidi Centro di Alarma 911, pa manda busca un Docter.

Polisnan a cuminza interoga e chauffeur tambe den e caso aki, y no por a mira cu e ta bao influencia of nada. Pero e ta splica cu ta inespera e hoben a aparece su dilanti y e no por a haci nada. Polis a mira cu e marca di impacto ta net riba caminda, y no na banda. El a socede net riba e cruzada-T.

Banda di 10:20 pm, Dr. Texier a constata morto di e hoben, cu Polis a identifica como Gustavo Adolfo Solarte Sanchez, naci dia 4 di April 2002 na Colombia, pues apenas 3 siman pasa el a cumpli 20 aña di edad.

Debi na esaki, Polis a confisca e Suzuki Carry Van

Specialista di Trafico di Cuerpo Policial, como tambe personal forensico di BFTO a yega eynan pa haci investigacion necesario y profundo pa saca afor con e accidente aki por a pasa.

E famia di e victima a ricibi sosten via di Bureau Slachtofferhulp pa e momentonan dificil aki.

DIARIO y Cuerpo Policial Aruba ta manda palabranan di forza na e famia di e fayecido.

Un mensahe na nos comunidad ta pa ban trankil riba caminda publico. Respeta nos ley y reglanan di trafico pa asina nos tur por yega cas safe.