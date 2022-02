Bewoners Morgenstond repareren kolkenzuiger

20/02/2022 15:53

Rolf Verwey van de stichting Beter wonen Morgenstond ‘doopt’ Rosina, de afgeschreven kolkenzuiger van het ministerie van Openbare Werken, die weer inzetbaar is.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

“Wil je de problemen in de buurt oplossen dan zal je in eerste instantie de hand in eigen boezem moeten steken.” Rolf Verwey is daarom heel content met het initiatief van de bewoners van Morgenstond om een kolkenzuiger op eigen kosten te repareren en in te zetten binnen hun woongebied.

Verwey, buurtbewoner en lid van de stichting Beter wonen

Morgenstond, zegt dat niet moet worden onderschat wat men als buurt

met elkaar kan realiseren wanneer er wordt samengewerkt. De

stichting heeft samen met de buurtbewoners een oplossing gezocht

voor de wateroverlast tijdens de regentijd. De wegen in Morgenstond

staan dan vaak blank en zijn moeilijk begaanbaar.

Besloten werd de kolkenzuiger, die door het ministerie van

Openbare Werken (OW) was afgeschreven en op de veiling zou worden

geplaatst, te repareren. ‘Rosina’, zoals deze door de leden werd

omgedoopt, wordt door OW in bruikleen afgestaan aan de stichting om

in de buurt aan de slag te gaan. Minister Riad Nurmohamed heeft

aangegeven dat buurten met dit soort initiatieven sneller uit hun

problemen zullen geraken.







