‘Bewapen kansarme vrouwen met trainingen’

Ruth Wijdenbosch (r), voorzitter van de stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname, vindt dat de overheid meer initiatieven moet ondernemen om kansarme vrouwen duurzaam te helpen.

Vrouwen stonden op 8 maart internationaal in de schijnwerpers in verband met de internationale dag van de vrouw. De stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname heeft die dag uitgekozen om de balans op te maken in de strijd die sinds 1908 wordt gevoerd voor gendergelijkheid. “Je kan zeggen dat het goed en slecht gaat. Goed omdat vrouwen het heft in handen nemen en niet wachten als het om studie of de verzorging van hun kinderen gaat”, schetste voorzitter Ruth Wijdenbosch de huidige situatie in Suriname.

De kroost wordt op school afgezet en er wordt voor voeding

gezorgd. “Maar op een bepaald moment zeggen we: ‘wij hebben hulp

nodig’. Op dit moment is er een grote groep vrouwen die is

achtergesteld en echt hulp nodig heeft.” De voorzitter verwacht dat

de regering deze groep bijstaat. “Trek de wijken in en zorg ervoor

dat je precies weet waar de kansarmen wonen en biedt ze de

mogelijkheid aan om zelfstandig te worden”, klonk haar oproep naar

de regering.

Seksuele intimidatie, lage lonen, betere werkomstandigheden en

het kiesrecht waren de directe aanleiding voor de demonstraties in

1908. “De wet ‘Geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer’ is

nu pas behandeld. Dan weet je dat de stappen paso a paso

zijn. Maar we geven niet op.” Daarom blijft Wijdenbosch er ook op

hameren dat de overheid kansarmen te werk moet stellen door ze te

bewapenen met trainingen en ze te begeleiden in het proces naar

zelfredzaamheid toe.

Een van de projecten waar ze blij mee is, is het

financieringsfonds dat kleine en middelgrote ondernemers (KMO) moet

ondersteunen. Echter, ze hoopt dat er sprake is van

gendergelijkheid. Het schooltassenproject dat door parlementarier

Patricia Etnel wordt gecoordineerd geniet ook haar goedkeuring. De

gewezen ondervoorzitter van het parlement vindt dat er veel meer

van deze initiatieven moeten komen waarbij vrouwen in rurale

gebieden de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien.

Op 8 maart stak Wijdenbosch alle vrouwen een riem onder het

hart. “Never give up, geef niet op!” was haar dringende oproep aan

de doelgroep. Ze deed een beroep op organisaties en anderen die

kunnen ondersteunen om dat te blijven doen. “Maar stel eisen en

voorwaarden, zodat we tenslotte kunnen groeien.”







