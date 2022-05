Bevorderingsperikelen ROS openhartig besproken

08/05/2022 18:15

In een meeting tussen directie en bond werd een tussenweg gevonden in de bevorderingsperikelen bij ROS.

PARAMARIBO –

De storm rond het uitblijven van bevorderingen bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) lijkt te zijn geluwd. Tijdens een “openhartig gesprek” tussen directeur Maverick Boejoekoe en de personeelsbond bij ROS is er een tussenweg gevonden om binnenkort over te gaan tot het bevorderen van leden die kunnen worden geclassificeerd onder de categorie ‘acute gevallen’, meldt het ministerie in een persbericht.

Personeelsleden uit regio west – Coronie, Saramacca en Nickerie

– roerden zich vorig weekend en dreigden acties te zullen voeren,

omdat zij van oordeel zijn dat de bevordering waarop zij aanspraak

maken te lang op zich laat wachten. Ook zijn hun werkomstandigheden

ver van ideaal zijn.

Bondsvoorzitter Romeo Ravenberg en secretaris Jan Aviankoi

maakten duidelijk dat ze te allen tijde bereid zijn om met het

ministerie te werken naar een gezonde verhouding tussen werkgever

en werknemers, maar dat ze als bond tussen twee vuren zit: aan de

ene kant de leden en aan de andere kant de werkgever.

De bond zegt te begrijpen dat de financiele armslag van de

overheid op dit moment niet bepaald gunstig is, maar er moet een

tussenweg worden gevonden, aldus Aviankoi. De bond zal spoedig met

acute gevallen komen, die door het ministerie administratief worden

getoetst om vervolgens over te gaan tot formalisatie.

De bond werd wel voorgehouden dat implementatie afhankelijk is

van de budgettaire mogelijkheden op het ministerie. Het departement

werkt verder aan een aantal overige grieven van de bond, waarover

eerder overeenstemming was bereikt. Om zaken fundamenteel en

structureel aan te pakken is er een overlegorgaan in het leven

geroepen met de departementsleiding en de bond.







