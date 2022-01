Bevolking achterland gaat liever niet swabben

06/01/2022 17:59 – Arjen Stikvoort

Een vrouw wordt geswabt bij een MZ-polikliniek in Boven-Suriname. Behalve de vaccinatiebereidheid is ook de bereidheid om te swabben in het achterland laag. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Nu het aantal besmettingen in de stad en de overige kustvlakte met rasse schreden toeneemt, wordt gevreesd dat deze explosieve toename zich ook zal aftekenen onder bewoners in het Boven-Surinamegebied en andere delen van het binnenland. “Alleen is het grote probleem daar dat mensen over het algemeen zich niet willen laten swabben”, zegt Maureen Van Dijk- Wijngaarden, medisch directeur van de Medische Zending (MZ).

Er zijn wel voorverschijnselen bij de mensen in de verschillende dorpen, maar het harde bewijs dat ze ook Covid-19 hebben ontbreekt vooralsnog, onderstreept Van Dijk- Wijngaarden, vanwege de lage bereidheid voor swabben. Net zoals in de stad en overige kustvlakte zijn de feestdagen in het binnenland niet stilletjes voorbijgegaan. “Ook daar heeft men flink gefeest en is er heen en weer gereisd om rituelen uit te voeren”, aldus de medisch directeur.

Verwachtbaar is dat als mensen zich wel laten swabben, er zeker sprake zal zijn van een constatering dat Covid-19-besmettingen ook in het binnenland fors toenemen. “We maken ons ready om de op Covid-19 positief geteste gevallen, net als voorheen zo goed mogelijk te kunnen monitoren. Zodat in geval de situatie van de pati?nt verslechtert, de specialist tijdig kan worden geconsulteerd. En indien een spoedopname vereist is, kan de pati?nt naar de stad worden vervoerd.”

Districtscommissaris Frits Dinge van bestuursressort Boven-Suriname bevestigt dat ook in zijn gebied volop is gefeest. “Men is van de Franse kant en ook uit de stad gekomen om te feesten.” Dinge verwacht eveneens een flinke toename van besmettingen. Onder de Saramaccaners is er weinig informatie over het Covid-19-virus, aldus Dinge. “Daarom zijn mensen onvoldoende ervan bewust. We moeten meer voorlichting geven om nog meer bewustwording te bewerkstelligen.”

