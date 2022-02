Betere ondersteuning overheid en multinationals gewenst

03/02/2022 16:07

INGEZONDEN – Het is prijzenswaardig om te constateren dat een transnationale onderneming die actief is in de Surinaamse goudindustrie acties onderneemt om de infrastructuur in haar operation area aannemelijk te verbeteren. De afgelopen week zijn we er allemaal getuige van geweest dat er een duurzame betonnen oeververbinding op de wegstrekking Moengo-Langatabiki in gebruik is genomen door Newmont Suriname en de overheid. Een project dat volledig is gefinancierd door de multinational.

Deze ontwikkeling zal een aanmerkelijke verbetering betekenen voor het sociaal-economische leven van de lokale gemeenschap. Voorts is geconstateerd dat de bermen van de lateriete verkeersader richting Merian-operatie een degelijke onderhoudsbeurt krijgen. Gehoopt wordt dat deze aanpak niet eindigt bij de Newmont-site, maar wordt doorgetrokken tot Snesikondre bij Langatabiki.

Aanpak van de landelijke infrastructuur is primair een aangelegenheid van de overheid, maar het getuigt van een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid als bedrijven die activiteiten in een bepaald geografisch gebied ontplooien ook een steentje bijdragen. Daarnaast zal de centrale overheid serieus naar dit gegeven moeten kijken om, in het kader van de infrastructurele ontsluiting van het binnenland, een diepgaand beleid op dit stuk te formuleren en te implementeren.

De brug over de Patamakakreek die vrijdag werd opgeleverd.

De discussie die nu op regeringsniveau wordt gevoerd om de economische samenwerking met noord Brazili? te intensiveren zal moeten worden doorgetrokken in de verbetering van het wegennetwerk in het achterland. Verbetering van de infrastructuur zal de economische ontwikkeling in het binnenland stimuleren en dit zal ongetwijfeld macro-economisch gezien doorsijpelen tot in de nationale economie en al haar geledingen.

De overheid zou in principe de ervaring bij de onderhandelingen met Alcoa in de vroegere jaren van de vorige eeuw moeten meenemen bij de beraadslagingen met Newmont en Iamgold in de beginjaren negentig van de vorige eeuw voor hun mijnoperaties in Sipaliwini en Brokopondo. Bij de bauxietonderhandelingen heeft de toenmalige overheid bedongen dat er een complete stad met alle openbare faciliteiten, zoals scholen, ziekenhuis, markt, politiepost, sportcentra, in Moengo werden neergezet, waardoor de arbeiders er permanent konden blijven met hun gezinnen. Daardoor ontstond het bauxietstadje Moengo.

Deze aanpak zien we niet bij de operaties van de twee genoemde transnationale ondernemingen. Is dit een gemiste kans of bestaat de mogelijkheid er nog om zaken te monitoren? Er dient een herori?ntatie te komen met betrekking tot de wijze hoe de multinationals zijn betrokken bij de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschappen waarbinnen ze opereren.

De geluiden uit die gemeenschappen over de benadering van deze bedrijven naar hen toe worden steeds luider. Als het traditioneel gezag en de gemeenschappen steeds weer aangeven dat zaken in beter overleg moeten plaatsvinden en dat er een stukje transparantie aan de dag moet worden gelegd, dan kunnen wij dat niet langer negeren. Overigens, het is ook zo dat de bedrijfsorganisaties moeten beseffen dat het verstandiger is om een harmonieuze samenwerking te hebben met de local community, want alleen in een vredige environment kunnen ze werken aan het halen van hun doelstellingen.

Ettir? Patra

