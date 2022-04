Betekenis Goede Vrijdag gaat verloren

15/04/2022 10:01

-

Arjen Stikvoort





PARAMARIBO –

Vandaag is het Goede Vrijdag, een christelijke feestdag. Op deze vrijdag voor Pasen herdenken de Christenen de kruisiging en de dood van Jezus. Maar bij een rondgang onder enkele burgers is die betekenis van deze gedenkdag een beetje naar de achtergrond verdwenen.

Pater Esteban Kross, vivicaris-generaal van het rooms-katholieke

bisdom Paramaribo, schrijft de vergetelheid van Goede Vrijdag toe

aan de grote ontwikkelingen die zich wereldwijd in rap tempo

voordoen. “Daardoor is er vaak minder interesse voor de zaken die

met de diepere kant van het leven te maken hebben”, concludeert

Kross in gesprek met de Ware Tijd.

In relatief korte tijd is er enorm veel veranderd, ten goede en

ten slechte, benadrukt de geestelijke. Er is wereldwijd veel meer

individualisme en materialisme bijgekomen. “Mensen zijn zich voor

heel andere dingen dan het geloof gaan interesseren. Goede Vrijdag,

het sterven van Jezus Chrustus, was vroeger een heel belanrijke dag

om in alle eerbied te staan. Op de radio was alleen stichtelijke

muziek te horen, je zag alleen mensen op straat die naar de kerk

gingen. Maar tegenwoordig is het een lang weekend en dan gaan

mensen buiten de stad of ze feesten. Er zijn andere interesses

gekomen. Het geloof en alle dingen die ermee te maken hebben wekken

minder de aandacht.”

Zelf zijn het drukke dagen voor de pater. Hij zorgt dat de

Paasvieringen bijzondere teksten hebben en met zangkoren en musici

probeert hij om de vieringen zo mooi en inspirerend mogelijk te

maken. “Maar temidden van alle drukte, wil ik voor mezelf ook tijd

maken om thuis stil te staan bij deze dagen. Witte Donderdag, de

dag dat Jezus zich voorbereidt op zijn lijden, de Goede Vrijdag, de

dag van zijn sterven en Pasen de opstanding van Jezus. Ik maak tijd

voor het gebed en kijk waar ik kracht uit mijn geloof kan

putten.”

Goede Vrijdag is voor hem de dag van inkeer. “Waarom is Hij voor

ons gestorven? Voor alles wat niet goed is, de macht van het

duister over de mens. Pasen is de verrijzenis van Jezus Christus,

de overwinning van het goede van het licht”, aldus Kross.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina