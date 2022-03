Bestuursdienst treedt op tegen illegale straatventers

29/03/2022 05:59

Er werd onder andere groente in beslag genomen tijdens de actie.

Foto: BIC



PARAMARIBO –

De bestuursdienst heeft maandag optreden tegen illegale straatverkopers in de binnenstad van Paramaribo. Opmerkelijk is dat de straatventers over vergunningen beschikken om te verkopen in de Centrale Markt. Toch verkozen zij op straat te verkopen. Ondanks herhaalde waarschuwingen en aanmaningen werd er geen gehoor gegeven aan de ordehandhavers.

Daarom hebben bestuursambtenaren van het Commissariaat

Paramaribo Noord-Oost samen met de politie opgetreden. Er werd

onder andere groente in beslag genomen tijdens de actie. De groente

zal onder enkele tehuizen in Paramaribo verdeeld worden. Dat meldt

het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Noord-Oost.

De straatverkoop zorgt voor onveilige en onhygienische

omstandigheden. Ook de verkoop in de Centrale Markt lijdt

hieronder. “Er zijn met de venters duidelijke afspraken gemaakt

over de verkoop en men handelde tegen beter weten in”, aldus het

BIC. Tijdens de actie hebben de Milieu en Gezondheidsdienst (en

Technische Dienst van het commissariaat hun assistentie

verleend.







