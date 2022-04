‘Bestuur-Krishnadath nog steeds legitiem bestuur SVB’

29/04/2022 13:29

-

Marinio Balsemhof

John Krishnadath, sinds donderdagavond de betwiste voorzitter van de SVB.

Foto: SVB



PARAMARIBO –

Het bestuur onder voorzitterschap van John Krisnadath is nog steeds het legitieme bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond. Dit maakt de SVB vrijdag bekend met een brief die is ondertekend door Krishnadath. “Middels deze wordt de samenleving geinformeerd dat de jaarvergadering is verdaagd als gevolg van voortdurende ernstige verstoring van de vergaderorde vanuit enkele leden en het niet goedkeuren van de notulen van de alv van de jaarvergadering 2021. Derhalve is het, na deze vergadering, door de groep Atompai afgeroepen interim bestuur geheel illegitiem en niet statutair.”

De brief eindigt met: “Dientengevolge zullen alle voetbal- en

overige activiteiten vanuit de SVB normaal voortgang vinden onder

leiding van het rechtmatig gekozen bestuur-Krishnadath.” Het

schrijven is een reactie op de berichtgeving dat het

bestuur-Krishnadath donderdagavond is afgezet door de meerderheid

tijdens een algemene ledenvergadering (alv).

Het werd Krishnadath en zijn team niet te heet onder de voeten,

verklaart hij tegenover de Ware Tijd. Hij beweert dat zijn

bestuursleden geen vrees hadden dat er een motie van wantrouwen

tegen hun zou worden ingediend. Dat liet hen naar zijn zeggen koud.

Dat de vergadering zonder hen is voortgezet en waarbij zijn bestuur

werd afgezet, is “tegen de statuten”. De naar de rechter is niet

uitgesloten.

Krishnadath zegt dat besluit om de vergadering te verdagen is

genomen nadat enkele leden bekend maakten de notulen van de vorige

alv niet te hebben doorgenomen. “We hebben ze toen geadviseerd om

die alsnog door te nemen waarna er op een andere datum terug zou

worden gekomen op deze stemming.”

Geen grondige reden

De meerderheid van de aanwezige leden vonden echter niet dat er

geen grondige reden aanwezig was om de vergadering te verdagen en

verweten het bestuur-Krishnadath “dictatoriaal gedrag”. Dat het

voltallig bestuur gewoon de vergadering is uitgelopen “is

ongehoord”. Gesteld wordt dat nadat de notulen van vorig jaar met

26 tegen 21 stemmen werden afgewezen, het bestuur “te heet onder de

voeten”.

Er al enkele dagen geleden stemmen opgegaan dat er een motie van

wantrouwen zou worden ingediend tegen Krishnadath en zijn team. Na

de uitslag van de stemming over de notulen zouden de bestuursleden

hebben geprobeerd door middel van een verdaging te ontlopen dat dit

punt ter orde kwam. De leden waren fel tegen deze handelwijze en

besloten naar hun zeggen “geheel volgens de statuten” de

vergadering voort te zetten. Het vertrouwen in het bestuur

Krishnadath werd opgezegd en werd er een interim bestuur ingesteld

onder leiding van Mielando Atompai. Die kreeg de opdracht om binnen

vier weken verkiezingen uit te schrijven.

Krishnadath ontkent dat zij de motie wilden ontlopen. “Nadat men

de notulen had afgewezen, heb ik de vergadering geschorst en

verdaagd. Notulen zijn immers niets anders dan een verslag van de

voorgaande vergadering en die had betrekking op het goedgekeurde

jaarverslag van 2020 en op de verkiezingen en de uitkomst ervan.

Enkele leden stemden tegen de notulen met als argument die niet

gelezen te hebben. Ik heb dus gezegd ga lezen en dan komen we terug

op deze stemming”, aldus de vermeend afgezette voorzitter.

Ligt niet wakker

Als de notulen niet gelezen zijn dan ook niet tegen zijn, is

zijn redenatie. Hij vraagt zich ook af hoe leden besluiten afwijzen

die zij op de vorige alv zelf hebben aangenomen. “Wat is de

essentie om tegen de notulen stemmen. Nomaliter vraag je om

correctie, omdat je misschien vindt dat iets niet goed

weergegeven of gezegd is”, aldus Krishnadath. Dat de uitslag van

deze stemming tot de verdaging heeft geleid wordt door hem

ontkend.

Atompai zegt dat het afgezette bestuur vrijdag schriftelijk op

de hoogte zal worden gesteld van het besluit van de alv. Vrijdag

zal zijn bestuur, verder bestaande uit Raoul Hellings, Marleen

Cameron, Aniel Ghisaidoobe en Eria Wamenie een persconferentie

beleggen om de samenleving verder in te lichten.

Krishnadath beweert daarvan niet wakker te liggen. Hij erkent

dat de leden het recht hebben om een bestuur aft e zetten. “Maar

niet op deze manier”, maakt hij duidelijk. Voorlopig zullen zij de

zaken op de voet volgen en hun besluit nemen. De gang naar de

rechter zal ziet worden geweken indien die nodig is. “Alles hangt

af van wat zij verkondigen”.







