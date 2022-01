Bestaat er in ons land wel handelsethiek?

02/01/2022 14:51

INGEZONDEN – De kwaliteit van het leven in ons land wordt met de dag zwaarder als gevolg van de ontspoorde economie en zwak leiderschap binnen alle segmenten van onze samenleving: gezinnen, buurten, ressorten, districten, DNA en uiteindelijk de regering. Ervan uitgaande dat de rechtsstaat Suriname zoals die in onze Grondwet is omschreven op zich geen doel is maar slechts een middel, opdat wij als burgers een menswaardig bestaan kunnen leiden, mogen we ons terecht afvragen waarom we zo worden gemangeld. Een rechtsstaat kan niet bestaan zonder onderdanen, de politiek niet zonder kiesgerechtigden, en een democratische regering niet zonder een goed functionerend parlement, in ons geval DNA.

In een samenleving is iedereen en alles van elkaar afhankelijk en dient iedereen zich te gedragen binnen de geldende normen en regels, die worden afgesproken. Afwijkend gedrag of geen correcte naleving van de afgesproken regels leidt onherroepelijk tot het eroderen van en de uiteindelijke instorting van een samenleving. Als Surinaamse samenleving bevinden we ons niet meer zo ver af van dit punt. Normen, waarden en regels worden successievelijk overschaduwd door onbetamelijk gedrag. Het is alsof iedereen erop uit is de ander een poot uit te draaien. Liefde en respect voor elkaar nemen merkbaar af binnen onze samenleving. We ervaren dat dagelijks, van nabij, of op afstand!

De bevolking heeft het hard te verduren

Als consument ben je tegenwoordig overgeleverd aan de willekeur van supermarkten, winkeliers en andere handelaren, maar ??k aan de willekeur van andere medeburgers, die vanuit hun professie diensten verlenen aan de samenleving. Hoogopgeleiden en leidinggevenden in het land geven zich steeds vaker over aan wangedrag door zich niet of onvoldoende te houden aan de ethische normen, waarden en beroepsregels die gelden. We weten allemaal proefondervindelijk welke slinkse en geraffineerde methoden worden toegepast om de consument of de cli?nt te benadelen door misbruik te maken van de economische en politieke situatie in het land.

Wat vindt u van het volgende geval? Er worden recentelijk om precies te zijn op 30 december 2021, boodschappen gehaald bij een bekende supermarkt in Paramaribo. De kassa wordt daar soms bemand door de vader (eigenaar?) of diens zoon. Bij de afrekening der boodschappen wordt spontaan een kassabon afgegeven met een totaalbedrag van SRD 510. Er ontstaat evenwel een verschil van mening tussen de kassier (in dit geval de zoon (van de eigenaar?) en de consument over een aangeslagen bedrag van SRD 100 voor groenten. Bij nadere beschouwing blijkt dit bedrag betrekking te hebben op groene bananen. Op de kassabon staan alle gekochte artikelen keurig naar soort gerangschikt, t.w.: Diversen, Drank, Aardvruchten, Groenten en Plasticzak. Het aantal gekochte “items” bedroeg 16. Tot zover geen vuiltje aan de lucht want het aantal gekochte artikelen klopte precies.

Als erop wordt gestaan de artikelen voor de duidelijkheid elk afzonderlijk af te vinken, wordt de verwisseling van twee artikelen blootgelegd. De groene bananen stonden onder de soortaanduiding “Groenten” voor een bedrag van SRD 100 en de tomaten onder “Aardvruchten” voor een bedrag van SRD 45 op de kassabon vermeld. Er wordt naar aanleiding van die ontdekking prompt gereageerd met de verklaring dat de prijs van de groene bananen SRD 45 per kilogram bedraagt vandaar het vermelde bedrag van SRD 100 op de kassabon.

Opmerkelijk is, dat van de drie gekochte groenten, t.w.: een zakje tomaten ad SRD 45 soepgroenten ad SRD 10, en bosje prei ad SRD 17,50 enkel de twee laatstgenoemde groenten op de kassabon als “Groenten” werden aangeslagen. De tomaten werden aangeslagen als “Aardvruchten” en wel voor een bedrag van SRD 45. Een zeer geraffineerde verwisseling, die goed aansloot bij de achteraf gegeven verklaring ter rechtvaardiging van de eenheidsprijs van de groene bananen, nl. SRD 45 (per kilogram).

De consument weigerde de miezerige groene bananen, gaf ze terug en eiste teruggave van het betaalde bedrag van SRD 100 voor de groene bananen. Het bedrag werd hem door de kassier zonder enige aarzeling gerestitueerd, waarna diens vader, hem laconiek vroeg …”heb je je weer verteld”? De zoon reageerde met: …”ja hij wil de groene bananen niet”. Dit ontlokte op zijn beurt de volgende reactie van de consument: “… als voor dit hoopje miezerige groenen bananen SRD 100 moet worden betaald, kan het ministerie van LVV onmiddellijk worden opgeheven”.

Wees op uw hoede!

Consumenten wees op uw hoede! De handel is zeer geraffineerd bezig de samenleving op te lichten. Op de overheidsinstanties, belast met het prijsbeleid en de kwaliteitscontrole wordt een dringend beroep gedaan het gebeuren aan de kassa kritisch te begeleiden. De kassabonnen zijn vaak na korte tijd volstrekt onleesbaar. Over het afgeven van snoepjes als wettig betaalmiddel bij het afrekenen wordt maar gezwegen. Dit soort handelspraktijken moet rigoureus een halt worden toegeroepen.

Handelaren moeten uit eigener beweging een gezonde handelsethiek op na houden, elkaar corrigeren en vooral geen misbruik maken van de economische en politieke situatie in het land. Dit geldt zowel voor de groot- en kleinhandel, maar ??k voor de venters met hun stalletjes langs de openbare wegen. Probeer uw medeburger geen poot uit te draaien. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en zullen daarom gezamenlijk, ieder op zijn eigen wijze en naar eigen vermogen, moeten bijdragen aan de instandhouding van onze samenleving.

Conclusie

De misleiding van de consument in de voren omschreven casus zit opgesloten in de geraffineerde verwisseling van het soort artikel op de kassabon om de consument op het verkeerde been te zetten. Verder het ontbreken van de eenheidsprijs van het gekochte artikel naar gewicht en die pas achteraf bij de confrontatie mondeling mede te delen. De consument heeft niet altijd de gelegenheid om de vaak onduidelijke kassabon bij afrekening zorgvuldig te bestuderen. De handelsethiek gebiedt dat op de eerlijkheid en de betrouwbaarheid van de handelaar of winkelier gerekend moet kunnen worden.

Dat het Nieuwe Jaar 2022 In alle opzichten voor ons allemaal een beter jaar mag worden!

G.R. Bijnoe

[email protected]

