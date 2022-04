‘Besprekingen met Suriname komen op juiste moment’

13/04/2022 20:02

-

Ivan Cairo

Jerome Walcott, minister van Buitenlandse Zaken van Barbados.



PARAMARIBO –

Het overleg tussen Suriname en Barbados de afgelopen dagen in Bridgetown komt op een zeer geschikt moment. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Jerome Walcott, die ervan overtuigd is dat dit zal resulteren in wederzijds voordeel voor de bevolkingen van de twee landen.

“Op het moment dat de wereld te maken heeft met de realiteit van

de pandemie, de dreiging van de klimaatcrisis, dood en vernietiging

in het conflict in Ukraine en de daarmee gepaard gaande verwarring

in mondiale aangelegenheden, kan ik geen geschikter moment bedenken

om elkaar te ontmoeten in een poging om de omstandigheden van de

mensen in onze twee landen te verbeteren en de samenwerking te

versterken.” Walcott verwacht dat de besprekingen “ongetwijfeld”

zullen bijdragen aan de verdere versterking van de nauwe banden

tussen de twee landen.

Dialoog en creativiteit

Nadat Suriname en Barbados in 2005 een overeenkomst hadden

getekend om de wederzijdse relaties te versterken werd in 2018 een

nieuwe fase van verdieping van de betrekkingen ingegaan met de

ondertekening en uitvoering van het ‘Brokopondo-programma voor

samenwerking 2019-2021′. Dit programma is, aldus Walcott, een

initiatief dat het potentieel heeft om de relatie tussen Barbados

en Suriname op “een diepgaande en fundamentele manier te

veranderen.”

De coronapandemie stak echter een spaak in het wiel bij de

uitvoering van het programma. De dialoog die nu op gang is gebracht

zal dienen om de samenwerking op verschillende gebieden te

bevorderen en een blijvende positieve impact hebben op de

wederzijdse betrekkingen en op de ontwikkelingen in de twee

landen.

De langdurige en multidimensionale effecten van de pandemie en

de oorlog in Ukraine moeten, zo meent Walcott, Suriname en Barbados

nu meer dan ooit dwingen tot een constructieve dialoog om creatieve

manieren te vinden waarop de landen beter kunnen samenwerken met de

private sector en internationale partners om duurzame oplossingen

te vinden voor de uitdagingen waar ze als kleine staten voor

staan.

Bij het evalueren van de betrekkingen tussen Barbados en

Suriname is speciale aandacht besteed aan samenwerking op

prioritaire gebieden van landbouw, handel en investeringen,

toerisme, hernieuwbare energie, natuurlijke hulpbronnen en

onderwijs. Ook is gekeken naar manieren en mogelijkheden om de

connectiviteit tussen de twee landen te vergemakkelijken en te

verbeteren.

Veilig en gezond voedsel

Minister Walcott wees vooral op de urgentie van voedsel- en

voedingszekerheid in het Caribisch gebied. Hij benadrukte dat vers

en gezond voedsel het dagelijkse medicijn is dat nodig is om de

hoge incidentie van chronische niet-overdraagbare ziekten die de

hele regio teisteren, aan te pakken.

De visie van premier Mia Mottley op samenwerking in de sector

spreekt volgens haar minister boekdelen over de multidimensionale

rol die Suriname kan spelen als een van de “voedselmanden van onze

regio.”

Walcott: “We moeten nu een stap verder gaan om nieuwe

technologieen op te nemen die de waardeketen mogelijk maken,

waardoor deviezen kunnen worden bespaard en werkgelegenheid kan

worden gecreeerd. Natuurlijk kunnen er betere verbanden zijn tussen

landbouw en toerisme.”

Als de voedsel- en landbouwsector bijvoorbeeld kunnen worden

geherpositioneerd om de toerismesector te bedienen, zal dat volgens

de bewindsman, het opzetten van nieuwe industrieen in

voedselproductie, voedselbereiding en voedselverwerking een stroom

van inkomsten creeren en ook andere positieve ontwikkelingen

mogelijk maken.

Bedrijfsleven

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International

Business en Internationale Samenwerking die de Surinaamse delegatie

leidde sprak maandag met de premier. Ze overlegden voornamelijk

over de resultaten van gesprekken die zijn gevoerd op

regeringsniveau alsmede met vertegenwoordigers van diverse

regionale organisaties die in Barbados gezeteld zijn. Het gaat

onder andere om de Caribbean Development Bank, het Caribbean

Development Fund en de Caribbean Export Development Agency.

Ook is het belang benadrukt van samenwerking tussen de

wederzijdse private sectoren, waarvoor eveneens een delegatie van

diverse vertegenwoordigers van het Surinaams bedrijfsleven

afgereisd is naar Barbados. Zij hebben vruchtbare gesprekken kunnen

voeren met hun counterparts terwijl tijdens een Business Forum

overheidsvertegenwoordigers en de private sector van beide landen

van gedachten hebben kunnen wisselen.

Premier Mottley uitte zich positief over het voorstel van

Suriname om de wederzijdse samenwerking naar het hoogste niveau te

tillen. Hiertoe zal ze met president Santokhi in de marge van de

aanstaande Caricom- staatshoofdenvergadering in juli de eerste

aanzet geven.







