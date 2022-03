Bespreekbaar maken seksueel kindermisbruik christelijke kerken

21/03/2022 10:01

Er komen veel gevallen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk aan het licht. De indruk wordt hierdoor gewekt alsof seksueel misbruik vooral een probleem binnen de katholieke kerk is. Echter, ook in andere christelijke en religieuze organisaties vindt er seksueel misbruik plaats. “Alleen komt het niet zo naar buiten”, zegt theoloog en auteur Franklin Jabini.

Recentelijk heeft hij zijn nieuwste pennenvrucht ‘Seeta’

uitgebracht, waarin hij moeilijk bespreekbare onderwerpen als

seksualiteit, hiv, incest en misbruik van macht door geestelijke

leiders ter sprake brengt. Op uitnodiging van de rooms-katholieke

bisschop Karel Choennie hield de auteur een boekpresentatie in

Stichting voor het Kind (Stivoki), waar hij met de aanwezigen in

gesprek ging.

Het boek gaat over een christelijk meisje, Seeta, dat vanaf haar

achtste tot haar dertiende wordt misbruikt, eerst door haar oom en

daarna door een kerkelijk jeugdleider. Jabini heeft steeds

terugkerende gebeurtenissen, die hij in de loop van zijn meer dan

dertig jaar pastoraal werk meemaakte, in het verhaal ‘Seeta’

bijeengebracht. Het boek heeft hij uitgebracht om de bewustwording

op te wekken over het seksueel misbruik van kinderen en de grote

gevolgen daarvan, voor zowel slachtoffers en daders, door er over

te praten.

Het intern oplossen van seksueel kindermisbruik binnen de

rooms-katholieke kerk heeft niet gewerkt en daarom hanteert het

Vaticaan in Rome vanaf juni 2020 een zerotolerancebeleid. Alle

rk-bisdommen wereldwijd zijn verplicht gemelde klachten van

seksueel misbruik van kinderen aan justitie door te geven. Hiervoor

eist het Vaticaan dat alle rk-bisdommen een openbaar en goed

toegankelijk systeem hebben, waar klachten vertrouwelijk worden

gemeld. “Een onafhankelijke afdeling in de kerk, bestaande uit een

psycholoog, een jurist en een maatschappelijk werker, moeten

onderzoek doen naar de binnengekomen klacht en rapporteren aan de

bisschop. Is er inderdaad een strafbaar feit gepleegd dan zijn wij

het verplicht aan de justitie door te geven”, legt Choennie

uit.

Hoewel de katholieke kerk een zerotolerancebeleid over

kindermisbruik handhaaft, vindt Jabini dat het probleem breder

aangepakt moet worden. Door het alvast binnen de christelijke

kerken te bespreken, vindt hij al een goed begin. Hiervoor moeten

er ook vertrouwenspersonen beschikbaar zijn, die weten om te gaan

met zulke meldingen. “Mensen die het besprokene aanhoren en

begeleiding geven als die nodig is en niet dat het geval een

illustratie wordt voor de preek van de komende zondag”, aldus

Jabini.







