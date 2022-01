Besmettingen Covid-19 district Nickerie ‘beheersbaar’

Het aantal Covid-19-besmettingen in Nickerie, onder andere door de omicronvariant, is in vergelijking met Paramaribo beduidend minder. Dat zegt Radha Ramjatan, arts en coördinator van het Covid-19-team van het rijstdistrict. “In de eerste twee weken van januari is er wel een lichte toename geweest, maar we zaten niet met de handen in het haar. Het was beheersbaar”, aldus Ramjatan. Zeven personen in Nickerie liggen als gevolg van een Covid-19-infectie in het ziekenhuis. Eén persoon is in 2022 eraan overleden.