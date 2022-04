Beslag Doksenclub op rekeningen LVV, klucht kent geen einde

08/04/2022 15:01

-

Gerold Rozenblad





PARAMARIBO –

De Doksenclub heeft naast het eerder beslag op voertuigen, meubilair en apparatuur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), nu ook beslag gelegd op rekeningen van het ministerie bij de Hakrinbank en de Volkscredietbank. Ondertussen probeert LVV via de rechter onder de beslagen uit te komen.

Terwijl partijen verder kijven, blijkt uit internationale

berichtgeving dat de vogelgriep, waar het geschil om gaat, in de

Verenigde Staten (VS) aan het toenemen is. In negentig broederijen

verspreid over 24 staten is die aangetroffen, terwijl in Nederland

nog slechts een besmette broederij is geregistreerd. Toch hebben de

importen uit de VS tot 7 april plaatsgevonden en mocht niet uit

Nederland worden geimporteerd. Vrijdag maakte LVV bekend dat nu ook

niet langer uit de VS mag worden ingevoerd.

De Doksenclub legde het beslag naar aanleiding van het vonnis

van de kortgedingrechter op 26 januari. LVV werd veroordeeld tot

het vrijgeven van twee ladingen broedeieren die waren ingevoerd.

Dit op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag. Aangezien

pas twaalf dagen later de ladingen waren vrijgegeven, poogt het

bedrijf via een veiling het totaalbedrag van 240.000 euro te

innen.

Echter, bij de rechter voert LVV aan dat de dwangsom hoog is en

de staat al met weinig middelen te kampen heeft. Het zou gaan om

goederen voor uitvoerende diensten waarop beslag is gelegd. De

Doksenclub zou volgens LVV “misbruik maken van het executierecht,

met het doel LVV te schaden”.

‘Geen respect voor rechtstaat’

Aan de andere kant stelt de Doksenclub dat LVV simpelweg de

eieren had moeten vrijgeven waartoe het was veroordeeld. Echter,

het ministerie heeft gepoogd door tal van machinaties de afgifte zo

lang als mogelijk uit te stellen. Daarom werpt het bedrijf op

“waaraan LVV zich het recht ontleent de Doksenclub te verwijten

misbruik te maken van het recht, terwijl LVV zelf geen respect

heeft getoond voor de rechtstaat door het vonnis niet uit te

voeren”.

Terwijl partijen bezig zijn strijd te voeren over de dwangsom,

blijkt internationaal de situatie totaal gewijzigd in vergelijking

met de start van het gevecht. Zoals was te verwachten is de

vogelgriep in de VS aangeland en wordt het ergste gevreesd. Nu al

heeft de export ernstig te lijden omdat verschillende landen kip en

kipproducten uit de VS mijden. In de regio hebben Barbados en St.

Lucia al de poorten gesloten en sedert vrijdag ook Suriname.

Nederland lijkt in principe vogelgriep vrij te zijn. Uit de live

kaart van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat er

nog slechts een broederij is waar vogelgriep is. Vernomen wordt dat

terwijl Suriname nog de poorten gesloten houdt voor broedeieren, de

Doksenclub voor twee afnemers in Guyana broedeieren aan het

importeren is uit Nederland.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina