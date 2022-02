BESCHOUWING: Rusland zal moeten kiezen

02/02/2022 18:00

De grote vraag: gaat NPS-voorzitter Gregory Rusland (l) uiteindelijk kiezen voor fractielid en partijgenoot Patricia Etnel (r) of voor zijn eigen positie.

BESCHOUWING – Het rommelt enorm binnen de regeringscoalitie. Dat de relatie behoorlijk is verstoord tussen de VHP en Abop, de twee grootste partners, is al langer bekend. Echter, sinds vorige week heeft de kleine NPS de verhoudingen ook op scherp gezet. Aanleiding is het chagrijn van assembleelid Patricia Etnel over beschuldigingen die vanuit de VHP zouden zijn gedaan over haar 21-jarige zoon. Maar het probleem zit veel dieper en is terug te voeren naar onvrede door alle geledingen van de partij heen over de miniscule rol die de NPS in de regering speelt. Alle ogen zijn nu gericht op voorzitter Gregory Rusland. Hij zal eindelijk eens moeten kiezen: voortmodderen binnen de coalitie of een keer ballen tonen, de oppositie in gaan en daarmee de partij misschien nog redden.

Tekst: Armand Snijders Beeld: dWT archief

De affaire-Etnel toont eigenlijk het morele verval van de politiek aan. Het gaat helemaal niet over belangrijke zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van het land waar iedereen zo naar uitkijkt, maar om de enge persoonlijke belangen van een enkel assembleelid. Etnel vindt het feit dat haar zoon door (volgens haar) VHP’ers wordt beschuldigd van de diefstal van een stier, zo ernstig dat ze daardoor de samenwerking met die regeringspartij opzegt. Sterker nog, in haar ongebreidelde woede in de dagen daarna nam ze zelfs woorden in de mond als “oorlog voeren” tegen de VHP. Ze blijft de kleine NPS-fractie wel trouw, maar de vraag is of ze in het parlement het standpunt van haar partij zal volgen. “De mensen zullen dat wel zien”, viel op te maken uit al haar veelal warrige verklaringen.

‘Viswijf geschreeuw’

In plaats van dat de volksvertegenwoordigers discussi?ren over hoe de financieel-economische crisis nu eindelijk eens de kop kan worden ingedrukt en zich buigen over de ontelbare problemen en schandalen die op hun bord liggen, zijn ze nu onderling verwikkeld in een ordinaire ruzie, waarvan de meeste mensen de essentie niet of nauwelijks kunnen volgen of helemaal niets van snappen.

En terwijl de getergde Etnel hoog van de toren blaast en in vrijwel ieder medium haar gal mag spuwen, laat vanuit het andere kamp de ooit in het parlement genoemde ‘geitendief’ Mahinder Jogi van zich horen. Want die oude koe werd ook weer eens opgerakeld. Dus in plaats van hoogwaardige discussies, krijgen we laag-bij-de-gronds ‘viswijf geschreeuw’. Bij de NDP lachen ze zich waarschijnlijk rot hoe de coalitiepartijen zich steeds vreemder gaan gedragen.

Etnel is door deze domme stier-klucht in ??n klap van haar voetstuk gedonderd. Terwijl ze sinds het aantreden van de regering-Santokhi juist een verfrissend geluid vanuit de coalitie liet horen en niet zoals de meeste andere parlementari?rs de regering steeds de hemel in prees. Ze haalde soms zelfs hard uit, maar stemde vervolgens wel mee met haar fractie. Want zo werkt het nu eenmaal in de (Surinaamse) politiek.

Geslonken achterban

Het gedoe zal de NPS in ieder geval geen goed doen. De ooit machtige partij zag het aantal zetels bij de laatste verkiezingen al teruglopen naar drie, de toekomst ziet er waarschijnlijk nog veel somberder uit. Een deel van de geslonken achterban is totaal niet gelukkig met de regeringsdeelname en is van mening dat de VHP, en in mindere mate de Abop, teveel de dienst uitmaken. Beslissingen worden genomen buiten de NPS om, terwijl ook de leiderschapskwaliteiten van president Chandrikapersad Santokhi inmiddels ernstig in twijfel worden getrokken. Die zou nauwelijks doen wat hij tijdens de verkiezingen had beloofd en teveel zijn eigen plan trekken.

Bovenal zou Gregory Rusland, die in 2012 Ronald Venetiaan opvolgde als partijvoorzitter, zich te zwak opstellen tegenover Santokhi en zou hij veel vaker en vooral luider zijn stem moeten laten horen in het parlement en niet steeds ‘ja en amen’ moeten knikken. ‘Ja en amen’-knikken is iets wat Etnel Pengel vaak niet zonder slag of stoot doet, reden waarom zij door veel leden, meer dan Rusland, op handen wordt gedragen.

Slappe reactie

De slappe reactie van de partij naar aanleiding van de kwestie rond de stier en de bijna hysterische reactie van Etnel was eigenlijk alleszeggend: na een ‘spoedberaad’ zei het bestuur dat het “volledig begrip voor het standpunt van Etnel” heeft. Maar niet over wat het van dat standpunt vindt en wat het gaan doen indien haar beweringen waar zijn. Neemt het bestuur dat dan ook zo hoog op en trekt ze om die reden de stekker uit de samenwerking of laat het Etnel dan toch vallen en gaat het door om in het machtscentrum te blijven?

Aan Rusland de keuze voor wie hij uiteindelijk zal kiezen. Meestal kiest hij voor een halfslachtige oplossing, waarbij hij zowel de kool als de geit spaart en alle kampen tevreden kan houden. Maar daarmee zal hij in dit geval de rust niet kunnen herstellen, laat staan bewaren. Etnel heeft zoveel olie op het al tijden sluimerende vuur gegooid, dat blussen vrijwel onmogelijk is. Dus Rusland zal eindelijk kleur moeten bekennen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina