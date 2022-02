BESCHOUWING: Meer vragen dan antwoorden

09/02/2022 10:24 – Armand Snijders

President Chandrikapersad Santokhi. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft maandagavond in een live uitzending van de SRS in het programma ‘Tak’ nanga yu pres’ op onthutsende wijze aangetoond dat hij een brevet van onvermogen verdient. De bochten waarin hij zich, minachtend lachend, wrong om zijn illegaal verjaardagsfeest goed te praten, waren tenenkrommend. Maar ook in de rest van het programma wist hij totaal niet te overtuigen en liet de luisteraars met meer vragen dan antwoorden zitten.

Aan het begin van de uitzending probeerde Santokhi minutenlang uit te leggen waarom er afgelopen donderdag op het kabinet van de president een feestje werd gevierd in verband met zijn 63ste verjaardag. En zoals zo vaak is gebeurd, werd er behoorlijk gedanst en gefeest.

Dat had Santokhi graag geheim willen houden, maar uiteraard glipten via sociale media beelden naar buiten, die tot een storm verontwaardigde reacties leidden. Niet in de laatste plaats omdat het niet de eerste keer is dat de president is betrapt. Iedereen van regeringszijde hulde zich in stilzwijgen over dit zoveelste incident, ook de Communicatiedienst Suriname (CDS). Tot dinsdagavond dus op deSRS.

Santokhi meende dat het geen feestje was en dat hij slechts toestemming heeft gegeven om een dankdienst en felicitatiemoment te organiseren. “Ik heb dat aan het personeel overgelaten om te organiseren. We hebben een gebedsdienst thuis gehad en een dankdienst en felicitatie aan het werk. Uiteindelijk ga je iedereen de ruimte moeten geven. Ik had graag gewild dat ik met de hele samenleving iets gedaan had, maar mijn opdracht was duidelijk. Geen feest, vanwege Covid. Maar ja, wat moet je doen als je op het punt staat te vertrekken en het personeel zegt ‘we willen de president ook even zien swingen?'” aldus het feesvierende staatshoofd, dat totaal geen berouw toonde. Kennelijk hebben hij en zijn adviseur/chef van het kabinet (de first lady) het eigen personeel niet in de hand, anders zou het nooit zo uit de hand zijn gelopen.

Korte jaardagdans

De CDS gooide nog eens extra olie op het vuur. Ze gaf naderhand een verklaring uit, waarin wordt benadrukt dat het er bij “de president totaal niet in kan dat er zwaar gefocust wordt op het momentum van zijn korte jaardagdans, dat niet gepland was”, terwijl hij de volgende dag “bezig was stroom te brengen voor burgers in het achterland”.

Hij doelde op Gengeston aan de Boven-Suriname, waar officieel het startsein werd gegeven van het elektrificatieproject, wat tien dorpen van stroom gaat voorzien. Dat dit appels met peren vergelijken is, omdat deze zaken niets met elkaar te maken hebben, snappen Santokhi en zijn propagandamachine kennelijk niet.

Hij benadrukte verder dat een groot deel van het personeel op het kabinet is gevaccineerd en dat de Covid-19-maatregelen in acht zijn genomen. Maar dat is ook geen argument, het feestje was hoe dan ook in strijd met de door hem zelf uitgevaardigde regels waar iedereen zich aan moet houden, dus president of niet. Het schijnt maar niet tot hem door te dringen dat hij als leider van het volk het goede voorbeeld moet geven, want het is de zoveelste keer dat hij de regels overtreedt terwijl het volk lijdzaam moet toekijken.

Weinig nieuws

Als de president na deze volstrekte onzin die hij verkondigde, serieus in was gegaan op andere zaken die luisteraars aandroegen, dan zou je hem misschien deze ‘partygate’ nog kunnen vergeven. Maar over de meeste onderwerpen bracht hij weinig nieuws naar buiten en lastige vragen omzeilde hij behendig of werden door SRS-presentator Earnie Eenig achteloos genegeerd. Zoals die van een beller die vond dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zijn werk niet goed doet. Dat vindt vrijwel iedereen, maar Santokhi hoefde daar van Eenig zijn mening niet over uit te spreken.

