Beroofde gewonde ondernemer overleden

18/02/2022 18:09





PARAMARIBO –

De 64-jarige ondernemer Guno Mijland die bij een beroving op 28 januari een steekverwonding opliep in zijn linker buikstreek is donderdag in het ziekenhuis overleden.Hij werd voor een appartementencomplex in Wanica beroofd van een tas met een groot geldbedrag, een halsketting, een bracelet en andere persoonlijke spullen.

Ondanks de steekverwonding reed hij met de bijrijder N.K voor

medische hulp naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Onderweg

raakte hij onwel en reed het bromfietsenpad op en kwam in botsing

met een zwart gelakt voertuig en vervolgens een bromfietser met

bijrijders een vrouw en een zuigeling.

De bromfietser en de bijrijders hebben letsels opgelopen en

werden evenals Guno, per ontboden ambulance afgevoerd naar het

ziekenhuis. De gewonde ondernmer liet het leven op de afdeling

Intensive Care. Zijn ontzielde lichaam is voor obductie in beslag

genomen.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben

donderdag de 46-jarige Iwan P. alias “Djo” of Johnny Boy” en de

ontvluchte arrestant Calix S. alias “Sinio” (39) op twee

afzonderlijke locaties in het ressort Paramaribo aangehouden. Ze

worden ervan verdacht de overleden ondernemer te hebben

beroofd..

Tijdens het onderzoek kwam de ontvluchte arrestant Calix in

beeld. Op camerabeelden is te zien hoe Calix, het voertuig waarmee

de beroving is gepleegd, instapt. Hij zag kans op dinsdag zeven

december vorig jaar samen met de mede arrestant Niquel J. uit een

arrestantenbus te ontvluchten. De ontvluchte arrestant Niquel werd

op vrijdag tien december wederom door de politie gearresteerd.

Het RBTP signaleerde donderdag het voertuig waarmee de beroving

op 28 januari is gepleegd aan de Anton de Komstraat en hield

daarbij de bestuurder Iwan aan. Deze verdachte ontkent betrokken te

zijn bij de beroving en gaf aanslechts een taxirit te hebben

gereden. Na goed speurwerk en bekomen informatie werd de ontvluchte

arrestant San Felix enkele uren daarna aan de Christophel

Kerstenstraat door de politie aangehouden.

Hij heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de

beroving van de ondernemer. Beide verdachten zijn ter voorgeleiding

overgedragen aan de Recherche van Regio Midden en na afstemming met

het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, staat op de website

van de politie.







