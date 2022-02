De 64-jarige ondernemer Guno Mijland die bij een beroving op 28 januari een steekverwonding opliep in zijn linker buikstreek is donderdag in het ziekenhuis overleden.Hij werd voor een appartementencomplex in Wanica beroofd van een tas met een groot geldbedrag, een halsketting, een bracelet en andere persoonlijke spullen.