‘Beroepsonderwijs is de basis van ontwikkeling’

08/04/2022 00:00

-

Jason Pinas

Vlnr: een leerkracht van LBO Meerzorg geeft uitleg over de apparatuur aan president Chandrikapersad, dc Mohamedshafiek Radjab, staatsadviseur Gregory Rusland, directeur Beroepsonderwijs Gracia Ormskirk en onderwijsminister Marie Levens.

Foto: Jason Pinas



PARAMARIBO –

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal in de komende periode veel investeren in het beroepsonderwijs. Dit verzekerde minister Marie Levens gisteren bij de ingebruikname van vijf praktijklokalen op LBO Meerzorg. “Dat heeft te maken met de koers die Suriname opgaat. We gaan een richting van vele producties tegemoet en daarvoor hebben we beroepsmensen nodig”, benadrukte de bewindsvrouw.

Levens zegt dat er in het verleden voldoende aandacht is geweest

voor het algemeen vormend onderwijs. Nu is het tijd voor het

praktijkonderwijs omdat dit de basis vormt voor de ontwikkeling van

het land. Ze meent dat het hoger beroepsonderwijs tot nu toe veel

kwalitatieve krachten heeft geleverd, maar onderschrijft ook dat

het lager beroepsonderwijs nog achter loopt en veel meer aandacht

moet krijgen. “Die uitvoeringscapaciteit ‘killt’ ons op alle

niveaus op dit moment. Dit wat we hier doen is de

uitvoeringscapaciteit verhogen. We hebben onze eigen mensen nodig

om ons land te ontwikkelen.”

De minister zegt dat de ingebruikname van de nieuwe en

geavanceerde apparatuur het niveau van beroepsonderwijs in Suriname

heeft opgekrikt naar dat van de regio. De praktijklokalen in

Meerzorg zijn onderdeel van het landelijke Technical and Vocational

Education and Training Project. In meerdere districten zullen

lokalen worden gerenoveerd of bijgebouwd voor technisch onderwijs.

Daarnaast zullen ze worden voorzien van modern apparatuur. Het

project wordt voor ruim acht miljoen US dollar gefinancierd door de

Islamitische Ontwikkelingsbank.

Marktgericht onderwijs

“In alle districten komt er zoiets te staan, zodat niet alleen

het lager beroepsonderwijs, maar ook het middelbaar

beroepsonderwijs gebruik kan maken van de apparatuur. Zelfs bij het

hoger beroepsonderwijs hebben ze deze machines nog niet staan, dus

het zal voorlopig moeten worden gedeeld”, legt Levens uit.

President Chandrikapersad Santokhi, die de officiele

ingebruikname heeft verricht, benadrukte dat hiermee een van de

verkiezingsbeloftes is ingelost. “We gaan naar marktgericht

onderwijs precies zoals we dat hebben gezegd. Dat we ons onderwijs

gaan diversifieren en zorg dragen dat we voldoen aan die markt,

want een deel van onze markt verdwijnt al richting Guyana”,

waarschuwde het staatshoofd. Hij onderstreept dat Suriname daarom

snel moet inspelen daarop. “Meer van deze lokalen. Dat is de

richting van Suriname. Het zijn deze mensen die de ruggengraat gaan

vormen en meer gaan verdienen dan de ambtenaren.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina