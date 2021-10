BEP voelt zich gemeden als priklocatie door Volksgezondheid

09/10/2021 05:47



-

Samuel Wens

BEP-partijcentrum aan de Nieuw Weergevondenweg ook beschikbaar als priklocatie.

Foto: BEP



PARAMARIBO –

Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, wil minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid niet verwijten partijpolitiek te bedrijven met de strijd tegen Covid-19. “Maar ik vraag mij af waarom de VHP, NPS en Abop wel inentingen mogen organiseren in hun partijcentra en BEP niet. Ons partijcentrum is ter beschikking gesteld voor Covid 19-vaccinaties. Minister Ramadhin is daarvan op de hoogte gesteld.”

Volgens de parlementarier heeft hij in De Nationale Assemblee

tot viermaal toe Ramadhin hierop gewezen. “De weigerachtige

houding van de minister om geen gebruik te maken van een plek in

een volksbuurt, waarvan bekend is dat het krioelt van de

vaccin-weigeraars, is onbegrijpelijk”, zegt Asabina. Hij vindt dat

Ramadhin met ‘twee maten’ meet. “Als wij niet in eenheid de strijd

tegen Covid-19 aangaan zal Suriname verliezen.”

Minister Ramadhin weerspreekt de beweringen van Asabina en

reageert fel. “Laat Asabina aangeven bij wie hij het verzoek heeft

gedaan en wanneer. Laat hij de brief en de afwijzing tonen.”

Op 25 mei kwam de BEP met een persverklaring getiteld:

‘President Santokhi moet Covid-19-gebeuren naar zich toetrekken’.

Deze verklaring eindigde met: “Tenslotte stellen wij ons

partijcentrum beschikbaar aan de autoriteiten voor gebruik in de

strijd tegen de Covid-19-pandemie. Dat is onze

solidariteitsbijdrage in deze crisis.”









Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina