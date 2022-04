BEP Ramadanboodschap: vastenmaand, bezinningsmaand

02/04/2022 16:03

INGEZONDEN –

De vastenmaand van de moslim broeders en zusters is begonnen. De boodschappers van God, de profeten, de zieners, de schriftgeleerden, allen wijzen op de waarde van het periodieke vasten, om het lichaam, de ziel en geest te ontlasten, reinigen, verheffen, versterken en te bekwamen. Want door bezinning en zelfreflectie worden de geboden van God en de natuur die Hij geschapen heeft in herinnering gebracht.

Wees respectvol en liefdevol tegenover al wat leeft. Zorg goed

voor uzelf en de uwen. Vertel geen leugens, houdt uw woord, wees

ijverig, eerlijk, meewerkend en behulpzaam. Gedenk de armen,

weduwen en wezen. De vastenmaand is een bezinningsmaand waarin ook

liefdadigheid tot uitdrukking wordt gebracht.

Suriname is gezegend met een multiculturele en multireligieuze

samenleving. Religie van waaruit onze universele menselijke waarden

en normen, mensenrechten en – plichten voortspruiten zodat onze

samenleving geordend kan zijn om het beste uit onszelf te halen en

er het beste van te maken in een prettig, mooi en vruchtbaar

land.

Voorwaar een nobele taak voor alle politieke, maatschappelijke,

economische en religieuze leiders. De partij BEP, Broederschap en

Eenheid in de Politiek, wenst u allen maar in het bijzonder de

Moslim broeders en zusters een succesvolle en gezegende Ramadan

toe.

BEP Mediacommissie







