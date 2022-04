BEP: ‘Paasfeest is feest van hoop’

17/04/2022 23:30





INGEZONDEN –

Hoewel ons mooie land Suriname met onze boeiende Surinaamse natie zich in diverse stadia van crises bevindt, neemt dat niet weg dat het traditionele paasfeest, ter herdenking van Christus’ spectaculaire opstanding uit en overwinning van de dood, een feest van hoop is. In de wijde wereld is hoop een belangrijk ingredient van het leven en wij Surinamers hebben geen reden om achter te blijven. Er wordt niet voor niets gezegd dat hoop doet leven.

Met hoop kan je vooruit kijken en beredeneren en berekenen hoe

je het leven het beste kan invullen. Zowel voor jezelf als jouw

naasten. Dus de Surinamers laten luidkeels horen dat ze geen

ontoereikende inkomens meer willen voor hun levensarbeid of andere

benodigde diensten tegenover de gierende inflatie.

Surinamers hopen dat het vele geleende geld van IMF, IDB,

Islamic Bank en de Wereldbank wordt geinvesteerd in plaats van

alleen geconsumeerd, naast die uit bilaterale fondsen van bevriende

naties. Gehoopt wordt dat nieuwe werkgelegenheid, de productie en

productiviteit en export ten goede komen voor alle burgers in het

ILO-concept van ‘decent work for decent pay‘.

Ook is er hoop dat de regering de algemene en bijzondere wetten

van ons land kan handhaven, want het veiligheidsgevoel is danig

geerodeerd. Ook is er hoop dat de minister van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting eindelijk een schoon bestand van sociaal zwakkeren

kan creeren, zodat het door IMF voorgeschreven sociale vangnet in

‘place’ komt en wat het ons zal kosten.

Onterechte gelden en rijkdommen verkregen uit bijvoorbeeld

corruptie of criminaliteit moeten worden, wordt er gehoopt. Dat

maatregelen worden genomen tegen lieden die de werkvloer onveilig

maken, zonder aanzien des persoons. Dus ook de hooggeplaatsten.

Investeringen in de noodzakelijke infrastructuur voor het nieuwe

onderwijs, in de algemene gezondheidszorg en zeker ook in

ordehandhaving door de politie in samenwerking met militairen in

het hele land. Er moet geen ijdele hoop zijn om de grondenrechten

eindelijk af te ronden en ook de zo noodzakelijk gebleken

decentralisatie van bestuur en bestuursmiddelen over alle

districten.

Surinamers hebben, net als alle andere volken op deze

ontzagwekkende planeet aarde, recht op hoop. Voor onszelf en onze

kindskinderen. De partij Broederschap en Eenheid in de Politiek

(BEP) hoopt dat de regering-Santokhi haar regeringstaak hoopvol en

transparant wil aanpakken, want dan krijgen de burgers moed en de o

zo genadige hoop op een goed leven, ondanks allerlei stadia van

crises.

BEP wenst u allen een zalig paasfeest 2022.

BEP Media Team







