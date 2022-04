BEP en NDP eisen verantwoording onrechtmatig reisgeld Bee

02/04/2022 08:07

Wilfred Leeuwin

Assembleevoorzitter Marinus Bee ligt onder vuur.

PARAMARIBO –

Assembleevoorzitter Marinus Bee van de Abop, heeft nog wat uit te leggen aan zijn leden, over gelden die hij via het ministerie van Financien heeft aangevraagd bij de Centrale Bank van Suriname, voor een reis van een parlementaire delegatie naar het Afrikaanse land Gabon. Het blijkt achteraf geheel niet om een parlementaire afvaardiging te gaan. Het was op uitnodiging van Conservation International Suriname (CIS).

Deze mededeling deed Bee ook aan het parlement. Echter vroeg hij

de gelden aan met als reden dat een parlementaire delegatie

afreist. Het gaat om 22.554,16 US dollar bestemd voor tickets en

andere kosten. Dit terwijl CIS de reis volledig heeft bekostigd.

BEP en NDP willen dat binnen een week het parlement hierover

omstandig wordt geinformeerd.

Uit voorlopige informatie van het parlement zelf blijkt dat ruim

zes personen op de lijst zijn opgebracht om naar Gabon te gaan.

uiteindelijk werden het vijf, onder wie Abop-fractieleider Obed

Kanape en de dochter van Bee. Daarnaast reisden enkele medewerkers

van het parlement mee als ondersteuners van Bee.

Upgraden ticket

De Ware Tijd berichte eerder al dat Bee de gelden ‘mogelijk’

heeft aangevraagd als aanvullende kosten, waarop hij meent recht te

hebben als voorzitter van het parlement. Het gaat om het upgraden

van zijn ticket van economy- naar businessclass, aanvullende

daggelden en andere kosten. BEP en NDP stellen dat in alle gevallen

waar het zou gaan om een parlementaire afvaardiging er een besluit

moet zijn. Dat is echter niet het geval.

In een brief, die nu door de beide oppositionele partijen is

gestuurd aan de leiding van het parlement, wordt benadrukt dat er

geen enkel parlementaire beslissing is genomen over de afvaardiging

van leden, noch het toekennen van financiele middelen aan deze

delegatie.

“Voor de fracties is het bedenkelijk dat uitgerekend de

voorzitter van DNA de geldende regels, procedures en gebruikelijke

conventies van het hoogste college van Staat heeft omzeild”, staat

in de brief aan het college. BEP EN NDP zeggen de handelswijze,

zeker van voorzitter Bee, af te keuren. Volgens hen is de

voorzitter juist de persoon die die erop moet toezien dat

procedures, wetten, conventies en orderegels strikt orden

nageleefd. De oppositionele partijen kunnen dan niet anders stellen

dan dat hier “mogelijk de Anticorruptiewet is overtreden”.







