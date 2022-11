Benny a abusa di su poder y enberdad ‘no a give a damn’

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP) riba caso avestruz:

ORANJESTAD (AAN): Simultaneamente cu e reunion pa atende presupuesto 2023 di pais Aruba a continua diahuebs mainta, den sala di corte e requisitoir den e caso Avestrus contra primordialmente Benny Sevinger tabata wordo lesa. Tur loke a keda presenta ta duna nos un bista riba un situacion hopi grave y di condena. Tin algun cos cu pa basta tempo ta conoci pero awe ora ta scucha tur cos, un tras di otro bo ta keda asombra con tin hende ainda por cana cabes na laira y sin ningun tipo di berguensa.

Pesey mes Partido MEP a percura pa fortifica e parti di integridad den gobernacion. A concentra pa establece principionan di integridad, transparencia y bon gobernacion como fundeshi di gobernacion pa asina salvaguardia un nivel halto di calidad di gobernacion. Pa logra esaki ta atende cu e factornan cu ta stroba pa tin integridad den gobernacion y ta tuma e accionnan necesario. Pasobra pa democracia por funciona den forma optimal ta necesario y importante pa tin un sistema di “checks and balances” cu ta funciona bon y ta preveni of en todo caso limita grandemente e probabilidad cu gobernantenan ta tuma decisionnan descabeya of iresponsabel cu no ta na interes general di nos pueblo. Algo cu sigur AVP nunca a percura pe. Muestra di e casonan cu tin andando contra nan integrantenan.

Loke mi por a scucha di e requisitoir sigur a subraya e lema di e ex-minister y actual parlamentario Benny Sevinger, esta I DON’T GIVE A DAMN! Diferente remarke di Fiscal cu nos por a scuch’e bisa den sala di corte:



fiscal ta haya Benny Sevinger entre otro culpabel di soborno, mal uzo di funcion, labamento di placa, falsificacion;

Friends and Family di Benny Sevinger y partido AVP a bira stinkend rijk sin tin cu haci algo pe. Pa Fiscal no tin duda cu Benny Sevinger a faborece su amigonan;

Amigonan cu ta keda paga full salario pa luna pa traha 3 ora pa siman;

Benny a laga su amigonan bende su firma pa miyones di florin;

Amigo di Sevinger y partido AVP ta pidi tereno sin cumpli cu ningun rekisito y condicion y ta haya esaki super liher y segun proceso preferencial, mientras pueblo tin añanan ta warda sin a haya un contesta. Ta bon pa pueblo tuma bon nota amigonan di Sevinger y di partido AVP tabata haya miles di tereno sin presenta plan, sin garantia di banco/muestra di financiamento, sin bouwtekening y abo cu ta pidi 300-400 m2 ta warda pa añanan largo y hera si no por cumpli cu 1 di e condicionnan bo no ta hay’e tampoco;

Benny a ricibi hopi “regalo” pa fabornan;

Y asina por sigui menciona.

Un berguensa pa scucha con un representante di pueblo por a faya pueblo barbaramente asina y horta of laga horta su pais di e magnitud aki. Un tristesa di marca mayor. Caso Avestruz sigur ta muestra di un otro resultado di e tremendo scol di corupcion di Partido AVP y Mike Eman. Pasobra un cos ta sigur, ta imposibel e no tabata sa kico tur tabata pasa bou su nanishi. Ta fiesta tabatin cu permiso, ontheffing, tereno, opties y tambe na companianan estatal. Pero cu orguyo Mike Eman a encabesa tur esaki y crea e MEGA debe pa nos tur paga.