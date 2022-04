‘Belonen van goed gedrag heeft meer effect dan straffen’

04/04/2022 08:02

-

Valerie Fris

Verhalenverteller Paul Middellijn benadrukte hoe belangrijk storytellen voor de ontwikkeling van het kind kan zijn.

Foto: Valerie Fris



PARAMARIBO –

“Geen enkel antwoord kan fout gerekend worden maar soms denken ouders te ver terwijl een bepaalde fase van het leven van een kind gekenmerkt wordt door heel veel fantasie en de ouder daarin mee zou moeten meegaan waardoor het kind sneller uit die fase kan.” Dit zei kinder- en jeugdpsycholoog Juljo Cruden zaterdag tijdens het congres ‘Week van het jonge kind, werk aan jouw pedagogische kwaliteit.’

Hij sprak ook over het belang van het begrijpen van de

verstandelijke ontwikkeling van jonge kinderen. De inleider zei aan

de aanwezigen in het Unasatgebouw aan de Mr. Jagernath

Lachmonstraat ook dat “kinderen elkaar beter iets kunnen uitleggen

dan wanneer volwassenen dat doen, maar dat wel in elke volwassene

een kind zit.”

Volgens hem weten jongeren nog niet wat oorzaak en gevolg zijn,

omdat hun cognitieve ontwikkeling nog niet op zo een niveau is. Hij

illustreerde dat met een voorbeeld waarbij een aantal munten bij

elkaar zijn en daarnaast een bankbiljet met een hogere waarde.

Indien men aan een kleuter zou vragen welke meer is, dan zou het

kind automatisch kiezen voor de muntjes.

Verhalenverteller Paul Middellijn benadrukte hoe belangrijk

storytellen voor de ontwikkeling van het kind kan zijn.

“Storytelling als werkvorm prikkelt de creativiteit van het kind,

daagt fantasie uit en bouwt spelenderwijs aan het empathisch

vermogen.” Hij pleitte ervoor dit in het curriculum van het

basisonderwijs op te nemen.

Het congres was georganiseerd door de Kangoeroe Community

School, opgericht door Jolanda Hokstam-Sweet. De Kangoeroeschool

startte tientallen jaren geleden als basisschool, maar werd in 2003

door het echtpaar Jolanda en Vivian Sweet overgenomen en breder

opgezet. Per 26 maart dit jaar is begonnen met een MBO-plus

opleiding tot pedagogisch medewerker, in samenwerking met de

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in Nederland.

Sweet-Hokstam: “Deze opleiding is toegankelijk voor mensen die

op professionele manier willen leren omgaan met peuters en kleuters

bij de opvang en op school. Ook voor zij die een eigen opvang of

peuter-/kleuterschool willen beginnen is deze opleiding

geschikt.”

De Nederlandse partner stelt drie docenten beschikbaar. De overige

zijn of zullen lokaal worden geworven.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina