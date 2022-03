Belastingsysteem afgestemd op behoefte dienst en betaler

03/03/2022 10:01

Het kantoor van de Belastingdienst Suriname.



PARAMARIBO –

Softwareontwikkelaar BearingPoint Caribbean gaat voor de Belastingdienst Suriname een syteem implementeren dat is afgestemd op de behoeften van zowel de dienst als de belastingbetaler. Het bieden van digitale mogelijkheden voor registratie, aangifte, betalingen en teruggave ziet de belastingdienst als een “onmisbaar onderdeel van de hoognodige verbeteringen” die zullen worden gebracht in de dienstverlening.

In een persbericht wordt aangegeven dat de hervorming van de

dienst die vorig jaar werd aangekondigd vordert. “Elke dag worden

er stappen gezet richting de nieuwe belastingdienst. Een belangrijk

onderdeel hiervan is de verbetering van de dienstverlening.”

Een van de belangrijke veranderingen is de invoering van de

belasting toegevoegde waarde (BTW) in de tweede helft van dit jaar.

Het wetsvoorstel wordt voorbereid, waarna er binnenkort

consultatierondes volgen met verschillende belangengroepen.

“Voordat de nieuwe wet in werking zal treden, zullen de gevolgen

zorgvuldig worden afgewogen om het belastingsysteem evenwichtig te

maken”, schrijft de dienst.

Het programma van BearingPoint Caribbean moderniseert het

indienen, beheren en betalen van belastingen. De portalen bieden

online overzichten en faciliteren bedrijven en burgers bij het

voldoen aan hun belastingplicht met gebruiksgemak. Het bedrijf is

volgens de dienst “een ervaren belastingsoftwareontwikkelaar met

projecten bij dertien belastingdiensten in de wereld”.

Het project is vorige maand begonnen en de implementatie van de

software zal twee tot drie jaar duren. De diverse modules en

functionaliteiten van de software worden gefaseerd in gebruik

genomen. Bij elke implementatie is er een uitgebreide trainings- en

testfase. De eerste functionaliteit van de eerste module is de

registratie voor btw-plichtigen aldus de Belastingdienst

Suriname.







