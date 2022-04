‘Belastingdienst efficienter en effectiever met nieuwe software’

01/04/2022 07:55

-

Euritha Tjan A Way

Het Centraal Belastingkantoor in Paramaribo.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Het streven is er bij de Belastingdienst nog steeds op gericht om de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) op 1 juli in te voeren. “De conceptwet is bijna klaar voor indiening. Hierna worden operationele zaken voorbereid. Er zal binnen de dienst worden gewerkt aan training van personeel en invoeren van nieuwe processen. Ook zal breed worden gecommuniceerd met de samenleving”, doet directeur Ismael Kalaykhan uit de doeken tegenover de Ware Tijd.

Een belangrijke voorwaarde om het nieuwe belastingsysteem zo

goed mogelijk te laten functioneren is het instellen van een nieuw

digitaal systeem. Kalaykhan: “Een klein deel van de processen

binnen de Belastingdienst is al geautomatiseerd, maar jammer genoeg

zijn de processen die digitaal worden aangestuurd niet

geintegreerd. Hierdoor zijn ze nog steeds niet efficient en vaak

niet effectief. Het gevolg is dat de huidige softwaresystemen de

dienstverlening niet ten goede komen.”

Het bedrijf BearingPoint Caribbean, dat op Curacao is gevestigd,

heeft het contract voor de digitalisering gekregen, na een

aanbesteding door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Kalaykhan legt uit dat er eerst voor een ander bedrijf was gekozen,

maar dat leverde niet volgens contract. “Na ongeveer een jaar van

onderhandelingen is uiteindelijk de samenwerking aangegaan met

BearingPoint.”

Het bedrijf komt begin april naar Suriname voor het eerste

werkbezoek. Daaraan voorafgaand heeft het al lokale partners

gezocht om de operatie in Paramaribo te testen, de software aan te

passen aan de behoefte van de klant en eventueel helpdeskdiensten

te verlenen.

Het nieuwe softwaresysteem heet Multi Tax Solution. “Tijdens het

bezoek zal worden gewerkt aan de eerste module van de te

ontwikkelen software. Specifiek gaat het hierbij om software die

nodig is voor de registratie van BTW-plichtigen. Tijdens het

werkbezoek zal ook worden gekeken naar change management,

communicatie en zaken zoals training van medewerkers”, vertelt

Kalaykhan.

Volgens hem zullen alle processen op elkaar worden afgestemd.

“Behalve dat het nieuwe systeem de Belastingdienst veel meer

mogelijkheden geeft om het werk sneller en beter uit te voeren, zal

het door klanten kunnen worden gebruikt om belastingzaken sneller

en vooral gemakkelijker te regelen.”

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina