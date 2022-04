‘Belangrijk om stem werkende student te laten horen’

20/04/2022 08:02

-

Ricky Wirjosentono

Studenten poseren aan het einde van het seminar samen met de docenten van cohort 9 van Master in Education and Research for Sustainable Development.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

De studenten hebben een seminar georganiseerd met als motto ‘Als je wil leiden, gebruik een stem’. Op basis van de verzamelde informatie moet elk van de vier groepen over een maand verslag doen. Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van twee technieken: participatief en waarderend onderzoek. Ze moesten elk binnen een doelgroep kiezen en op een ‘waarderende’ manier benaderen om vooral te horen wat goed gaat en niet zo zeer wat niet goed gaat en hoe zaken kunnen worden verbeterd.

Elke groep heeft volgens docent Randy van Zichem belicht wat ze

belangrijk vindt, waarbij vooral creativiteit een belangrijke rol

heeft gespeeld. “Een heeft een stuk theoretisch kader belicht, een

andere heeft de methodologie naar voren gebracht, de derde heeft de

nadruk gelegd op interviews en de vierde had aanschouwelijk

materiaal, zoals video en powerpoint.” Een nevendoel was dat de

groepen van elkaar zouden leren en in de eigen groep zouden

toepassen.

Mangrove

Een groep heeft het kwelderproject te Weg naar Zee belicht.

Professor Sieuwnath Naipal probeert daarmee het behoud van mangrove

te stimuleren en de mangrovegroei meer op gang te brengen. Dit

systeem is duurzaam en draagt bij aan natuurlijke kustbescherming.

De meerwaarde van kwelders blijkt onder meer uit de kwaliteit van

het landschap, kustverdediging, natuurontwikkeling,

slibvastlegging, koolstofdioxide en stikstofopname. Door aanleg van

kwelders vindt landvorming plaats en wordt ecologische vooruitgang

geboekt.

Student Ruth Deekman heeft, nu ze dit heeft meegemaakt, een band

opgebouwd met Naipal en wil hem ondersteunen in zijn werk. “Want ik

moet niet geconfronteerd raken met natuurrampen. Dus als hij een

beroep op ons zal doen, ben ik zeker als vrijwilliger beschikbaar.

Ik weet wat het project betekent voor de natuur en de

biodiversiteit.”

Werkende studenten

Een ander groep heeft dertien werkende studenten van vijf

middelbare scholen geinterviewd. De conclusie is dat deze dertien

gemotiveerd zijn om naast hun studie te werken vanwege zowel eigen

motivatie als die zij van buiten krijgen. Ze zijn vooruitstrevend

en zien de situatie in het land enerzijds als uitdaging om te

werken aan een stabiele toekomst voor zichzelf en anderzijds bij te

dragen aan de maatschappij.

Ze zeggen materieel en immaterieel te worden ondersteund door

hun directe omgeving. Volgens de geinterviewde personen tonen hun

werkgevers begrip, vooral tijdens toetsperioden. Meer dan de helft

zegt planmatig te werken om studie en werk effectief te

combineren.

Roma Ramsoedh noemt het belangrijk om de stem van de werkende

student te laten horen. Het is volgens haar vlot gegaan. “Ik was

eerst huiverig, omdat wij als groepsleden niet wisten hoe wij vorm

moesten geven aan het waarderende onderzoek. We hebben gemerkt

tijdens het interviewen dat het lukt als je voortborduurt op de

positieve kanten van het verhaal van de mensen met wie je

praat.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van

de Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina