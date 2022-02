Belang samenwerking Defensie met Nederland bevestigd

03/02/2022 14:01

Minister Krishna Mathoera (l) heeft een kennismakingbezoek gebracht aan haar Nederlandse ambtsgenoot Kasja Ollongren. Foto: Defensie

PARAMARIBO – Tijdens een kennismakingsbezoek van minister Krishna Mathoera van Defensie aan haar Nederlandse ambtsgenoot Kajsa Ollongren, is het belang van de samenwerking tussen de twee landen bevestigd. “Het was een zeer fijne en prettige ontmoeting. We gaan door met de uitvoering van de eerder getekende intentieverklaring”, zegt minister Mathoera in een persbericht van Defensie.

De bewindsvrouw was voor een week met vakantieverlof en heeft 1 februari, tijdens haar eendaags bezoek aan Nederland, gebruik gemaakt van gelegenheid om haar Nederlandse collega te bezoeken. Beide bewindslieden erkennen het belang van deze samenwerking en de verdere versterking daarvan. Inmiddels is minister Mathoera terug in Suriname en heeft zij haar werkzaamheden hervat.

Zij zegt het vooral bijzonder op prijs te stellen dat Ollongren binnen zo een kort tijdbestek tijd kon inruimen om haar te ontvangen. Sinds het aantreden van de regering-Santokhi, in 2020, zijn de banden tussen Suriname en Nederland aangehaald. Dit heeft onder meer geleid tot nadere defensiesamenwerking. Daarvoor ondertekenden beide landen vorig jaar een hernieuwde intentieverklaring.

Zo was er al een uitwisseling voor Surinaams marinepersoneel en is er kennis uitgewisseld ter bevordering van opleidingen, protocol en militaire muziek. Defensie Nederland stelde tijdens de Covid-19 crisis vorig jaar zuurstofcontainers en medisch personeel beschikbaar. Voor dit jaar staat een gezamenlijke jungle training gepland.

