‘Behalen U15-volleybalkampioenschap leuke herinnering’

02/04/2022 14:29

John Zaalman

Clubvoorzitter Claudius Straal (l) poseert met de kampioens- en semikampioensploeg van SVV.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Het eerste team van de Scholen Volleybalvereniging (SVV) is kampioen geworden in de U15-klasse van de Surinaamse Volleybalbond. De titel werd zaterdagmiddag middels een clean sweep binnengesleept op SVV 2 door de tweede finalewedstrijd met 25-20, 25-17 te winnen.

De tweede ploeg leverde vooral in de openingsset goed

tegenstand, maar bleek uiteindelijk toch niet bestand tegen de iets

meer ervaren ‘zusterploeg’. Het niveauverschil was vooral in de

tweede set te merken.

Onder meer captain Amber Daal, Femke Soerosentono, die tot meest

waardevolle speelster werd uitverkoren en Cristal Saimo droegen de

latere kampioen op de schouders. Daal kijkt terug op een leuke

competitie. “We hebben ons best gedaan. Het tweede team heeft ook

heel hard gewerkt”, vindt de aanvoerster.

Voor Daal is het haar laatste wedstrijd geweest in deze klasse.

“Het behalen van het kampioenschap is daarom een goede

herinnering.” Trisha Danoe, Britney Kartodikromo, Kayliegh Tokromo

en Jade Rachman waren de overige speelsters.







