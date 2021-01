“Zeer beschamend.” Zo typeert parlementsvoorzitter Marinus Bee de bestorming woensdag van het Capitool, het Amerikaanse parlement, door aanhangers van president Donald Trump. “De hele wereld heeft gekeken naar de situatie in Amerika. Natuurlijk betreuren we dat, maar we leren ook hieruit dat democratie heel fragiel is. Als leading country in de wereld is het zeer beschamend dat dit zich daar heeft afgespeeld”, aldus Bee tegenover de Ware Tijd.