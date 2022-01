‘Bedrijfsleven belangrijk in economische vooruitgang’

23/01/2022 06:00 – Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens het nieuwjaarsdiner met het bedrijfsleven deze partner een belangrijke rol toebedeeld. Foto: CDS

PARAMARIBO – Het bedrijfsleven is tijdens het Nieuwjaarsdiner met de regering door president Chandrikapersad Santokhi gevraagd vertrouwen te hebben in de regering. Verder werd het opgeroepen de samenwerking met de regering actief voort te zetten en de nodige ondersteuning te bieden. Concreet vroeg het staatshoofd om hulp bij onder meer het financieren en schrijven van projecten, alsook het delen van expertise in het investeringsbeleid.

Het staatshoofd was vol lof over “de gesprekspartner”, die hij een “belangrijke pilaar” van ontwikkeling noemde. Het bedrijfsleven, aldus Santokhi zaterdagavond in het Courtyard by Marriott, speelt een belangrijke rol in de economische vooruitgang. Hij sprak zijn waardering uit over de steun van het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat Santokhi met alle sociale partners een nieuwjaarsdiner houdt. De spits werd vrijdag in Lucky Twins afgebeten door de vakbeweging.

Bryan Renten, woordvoerder van het bedrijfsleven, complimenteerde de regering zaterdagavond voor de aanpak van de financi?le crisis. Ook stelde hij de keuze voor sociaal dialoog, het verwezenlijken van handelsmissies en het succes van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds bijzonder op prijs. Het bedrijfsleven, dat wat tips meegaf, pleitte wel voor “breder overleg dat minder ad hoc moet geschieden”.

Bibis-minister Albert Ramdin is ervan overtuigd dat het samenwerken met de sociale partners belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van Suriname. “Allen wensen wij – overheid, vakbeweging en bedrijfsleven – een economie die dynamisch is, geen onevenwichtigheden vertoont en waar inkomen kan worden gegenereerd. Samenwerking is de rode draad daarbij, vandaar ook het tripartiet akkoord”, aldus de voorzitter van het clusterteam van ministers dat namens de regering overlegt met de sociale partners.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina