Bebidanan cu hopi sucu, cuminda ‘fast food’ y vet, poco movecion ta causa hipertension bao hobennan

Iraida Thijsen, Nutricionista di IBiSA ta adverti nos hubentud:

ORANJESTAD (AAN) – E nutricionista di IBiSA, Iraida Thijsen, a elabora den un entrevista cu DIARIO, tocante e ultimo desaroyonan bao di e hubentud, unda ta destaca e bebemento di bebidanan energetico (energy drinks), cu ta trece su efectonan adverso cune.

Por ehemplo, tin informacion cu ta mustra cu e hobennan aki ta haya batimento di curazon, deshidratacion, y si bebe mas cu un liter ta haya hipertension, pa motibo di e cantidad di cafeina cu e bebida ta contene. Tin hobennan cu mester wordo hospitaliza.

E bebidanan aki tin casi e mesun cantidad di cafeina cu un copi coffie filter, cu ta mas of menos 80 miligram.

Si un persona ta tuma cuater bebida energetico y ta combine cu alcohol tambe, aunke ainda no tin un investigacion profundo riba e combinacion aki, Thijsen ta descurasha hobennan pa haci esaki, totalmente.

Esaki pasobra no ta conoci kico ta tur e efectonan e alcohol cu tur loke nan ta pone den e bebidanan manera taurina y guarana, por trece cune. Señora Thijsen a lesa den un informacion cu hasta nan ta causa infeccion den higra, ademas di e efecto cu nan tin riba e curazon.

Iraida Thijsen ta reitera cu e ta descurasha totalmente pa haci e mix di bebida energetico y alcohol, el a ripiti e recomendacion pa, como mayor, pa zorg pa yiu bao di 13 aña no tuma e bebidanan aki y te cu 18 aña ta wordo recomenda e maximo di un bebida pa dia, pero preferiblemente pa no consumi nan mes y menos durante temporada di CP, pasobra e ta stroba e hoben di drumi y e ta lanta cansa y no ta logra toch. Pero tambe tin hoben cu ta haci e mix aki ora di haci deporte.

E hoben tin cu haci movecion pero e ta kima e sucu pero e cafeina ta keda regula den e persona su sistema, y e mitad di e cantidad di bebida mes ya caba ta demostra cu e ta stroba e hoben, vooral pa drumi anochi.

Thijsen a subraya cu e recomendacion di IBiSA y di DVG, ta keda mescos cu esun di RIVM.

IBiSA no tin hopi dato con e uso di e bebidanan aki ta cerca nos hobennan. E ta spera cu pa otro aña tin otro investigacion y cu por bay mas profundo riba e uso di e tipo di bebidanan aki. Cifranan no tin pa e edadnan menciona ainda, ni ki consecuencia, por ehemplo Hospital ta wak; no tin claridad ainda.

Iraida Thijsen a menciona un investigacion cu dos enfermera di Wit Gele Kruis a haci den cual a ripara cu e hobennan cu ta bay pasa rijbewijs, den edad di 18 te cu 25 aña, hopi di nan tin presion halto. Nan a haya raro pakico personanan asina hoben tin presion halto, y ora nan a bay check cierto aspectonan, entre otro, e consumo di bebidanan energetico. E consumo di bebida cu hopi sucu den dje (bao cual bebidanan energetico tambe ta cay den dje), e comemento (fast food) riba caya y tambe e falta di actividad fisico, a sali afo den e stilo di bida di e hobennan aki. Hopi di e hobennan aki ta hiba un bida sedentario; kiermen, nan ta sinta hopi, no ta come saludable (hopi vet), ta e elementonan cu ta ocasiona presion halto den e hobennan asina jong.

IBiSA, hunto cu DVG, ta keda monitorea esaki y lo keda pone atencion tambe hunto cu Wit Gele Kruis. El a subraya cu nan ta pasando cu e campaña “sa bo number” na diferente hotel y nan ta keda sorprendi cu tanto hoben tin presion halto caba, y nan lo keda duna siguimento na esaki. Asina Nutricionista di IBiSA a señala.