Beachvolleyballers maken kennis met speelveld

Beachvolleyballers Jonovan Wijngaarde en Meson Anakaba hebben met coach Cheryl Brunings de eerste training afgewerkt in Rosario.

Foto: Rakesh Parag



ROSARIO –

De Surinaamse beachvolleyballers Jonovan Wijngaarde en Meson Anakaba hebben dinsdagmiddag kennis gemaakt met de speelveld en het beachzand. Het tweetal doet mee aan de derde jeugd Zuid-Amerikaanse Spelen in Argentinie.

Coach Cheryl Brunings vond het nodig om de benen van de jongens

los te gooien, na de lange reis. Verder heeft Brunings de jongens

ook kennis laten maken met het zand en omgeving. Dit heeft de

trainer gedaan, omdat in Suriname we een zwaarder zand kennen. Zij

wilde verder de bewustwording bij de jongens bijbrengen, waarvoor

ze hier zijn. Brunings mocht niet klagen over de eerste

trainingsdag.

“Het is goed verlopen. De jongens hebben hun benen losgegooid en

gestretcht. Verder hebben we de bewegingstechnieken gedaan in het

zand en zijn ook met de bal bezig geweest”, zegt Brunings

tegen de meegereisde sportjournalist Rakesh Parag.

De trainer wil woensdag nog een training afwerken, voor de

wedstrijden van donderdag. “Morgen wil ik een iets intensievere

training afwerken. Dinsdag was het meer om erin te komen, maar

woensdag moeten wij een niveau hoger gaan met trainen. De jongens

moeten ook het gevoel krijgen, dat ze ready zijn.”

Brunings geeft verder aan dat de tech-in woensdag plaatsvind.

“Wij zullen dan weten in welke poule we zitten met welke landen.

Donderdagochtend zullen wij de eerste wedstrijd spelen.” Het

tijdstip waarop Suriname speelt zal op de teach-in bekend worden

gemaakt.







